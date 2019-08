William e Kate in vacanza ai Caraibi : Tempo di vacanze anche per William e Kate. I duchi di Cambridge passeranno alcuni giorni ai Caraibi, precisamente nell'isola di Mustique.Il figlio maggiore di Lady Diana e la Middleton alloggeranno in una lussuosa villa per 27mila sterline a settimana, un luogo nel quale i due si recavano anche quando erano fidanzati. Una scelta che inizialmente non aveva convinto molto la Regina Elisabetta, che non condivideva la passione sfrenata per il ...

William e Kate in vacanza ai Caraibi : la lussuosa villa da 27 mila sterline a settimana : William e Kate sono volati ai Caraibi per le vacanze con tutta la famiglia. I Duchi di Cambridge hanno scelto l’esclusiva isola privata di Mustique, un luogo paradisiaco e molto riservato. La famigliola reale, accompagnata dai signori Middleton, ha alloggiato per due settimane in una lussuosissima villa da 27 mila sterline a settimana. Kate e William tornano spesso nell’isola di Mustique dove andavano anche quando erano fidanzati. All’epoca la ...

Il principe William e Kate Middleton al Google Camp di Selinunte : Si è aperto il Google Camp di Selinunte con la bellissima voce di Chris Martin, la voce dei Coldplay e della bellissima cantante spagnola Rosalia. Così per la quarta volta Selinunte torna a ospitare il Google Camp. Per la Sicilia è il sesto anno. L’isola si conferma la capitale del World Wide Web grazie a Big G che punta sulle bellezze siciliane per ospitare uno degli incontri più importanti del mondo. Ieri tra i maestosi Templi di ...

Il principe William e Kate Middleton al Google Camp di Selinunte : Si è aperto il Google Camp di Selinunte con la bellissima voce di Chris Martin, la voce dei Coldplay e della bellissima cantante spagnola Rosalia. Così per la quarta volta Selinunte torna a ospitare il Google Camp. Per la Sicilia è il sesto anno. L’isola si conferma la capitale del World Wide Web grazie a Big G che punta sulle bellezze siciliane per ospitare uno degli incontri più importanti del mondo. Ieri tra i maestosi Templi di ...

I 10 hotel preferiti da William e Kate : The Goring, LondraThe Goring, LondraMandarin Oriental Hyde Park, LondraThe Carlyle, New YorkThe Carlyle, New YorkDesroches Island Resort, SeychellesBeverly Hills hotel, Los AngelesRutundu, KenyaTaj Mahal Palace, MumbaiRaffles hotel, SingaporeLongitude 131, AustraliaLongitude 131, AustraliaTschuggen Grand hotel, Arosa, SvizzeraAnche i Reali vanno in vacanza. Certo, William e Kate non avranno bisogno di controllare sui siti di comparazione per ...

Harry e Meghan - Kate e William : ecco perché divisi è meglio : Meghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla ...

William e Kate - smentite le voci di una crisi : A Wimbledon l’intesa e la complicità tra il principe William e Kate Middleton ha definitivamente chiuso la bocca alle malelingue che davano per morto il loro matrimonio. William e Kate resistono. Tengono duro di fronte ai pettegolezzi, alle voci di una loro presunta crisi, alle malelingue che vedono tra loro lo spettro del tradimento e di una terza donna, Rose Hanbury, la vicina di casa di Anmer Hall. I duchi di Cambridge ...

William e Kate - che intesa a Wimbledon : sconfitte le malelingue : William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che intesa a Wimbledon!William e Kate, che ...

Un lavoro alla corte reale : William e Kate cercano qualcuno che gestisca i loro appuntamenti : Se siete dei fan della famiglia reale inglese, qui c’è una notizia che potrebbe interessarvi non poco. Il principe William e la duchessa Kate sono alla ricerca di un nuovo dipendente che si unisca al loro team. La coppia ha pubblicato un annuncio di lavoro per un nuovo «Diary Coordinator», qualcuno cioè disposto ad aiutarli a coordinare i loro programmi sempre più intensi. La posizione, che ha sede a Kensington Palace, comporta «la ...

Kate Middleton e il Principe William cercano un nuovo assistente personale - : Carlo Lanna A corte si cerca un nuovo assistente personale, secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton e il Principe William cercano una persona per gestire i loro impegni istituzionali Tante sono le persone che sognano di poter lavorare al fianco dei reali inglesi. Come è stato riportato da Grazia, sembra che Kate Middleton e il Principe William, siano in cerca di un nuovo assistente personale. L’ambita posizione di lavoro però ...

Kate «pronta a fuggire» e William «troppo rigido» : il battesimo di Archie per il linguaggio del corpo : Il battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageIl battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageIl battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageIl battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageIl battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageIl battesimo di Archie secondo gli esperti di body languageDel battesimo di Archie Harrison, primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, il ...

Se Harry e Meghan vanno in Africa - William e Kate Middleton visiteranno il Pakistan : Harry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaSarà un autunno caldo per i giovani reali. Il principe William e Kate Middleton visiteranno il Pakistan, come annunciato da Kensington Palace. Nonostante il Foreign Office sul proprio sito web metta in guardia i ...

Il principe Harry è geloso di William e Kate? : L'ex maggiordomo di Lady Diana afferma che in passato il principe Harry sia stato molto geloso del principe William e Kate Middleton: ecco la ragione. Il principe Harry è stato per lungo tempo invidioso del principe William. La ragione: la relazione del fratello con Kate Middleton.\\ Si sta parlando da lungo tempo di una presunta faida tra i fratelli della Royal Family e se ne sono presunte le cause. A far luce sulla ragione ...

Kate Middleton e il Principe William : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseKate Middleton e il Principe William: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di foto di Kate Middleton e del Principe William: ecco i duchi di Cambridge nel corso di alcuni impegni ufficiali per conto della Royal Family Kate Middleton e il Principe William sono ...