Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Weekend di riposto per la Nazionale Italiana dimaschile che nel fine settimana del 9-11 agosto scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli, dopo i match sulla carta agevoli contro Camerun e Australia, se la dovranno vedere con la Serbia nel durissimo scontro diretto che varrà il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli, reduci da due vittorie in amichevole contro il Belgio, torneranno a radunarsi domani per unche si protrarrà fino a mercoledì 7 agosto quando il CT Chicco Blengini diramerà la lista dei 14 atleti per il. Si dovrà fare soltanto unche probabilmente ricadrà su uno dei tre liberi. Di seguito i convocati dell’Italia per l’ultimoin avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. CONVOCATI ITALIA ...

RaiSport : Il secondo match preolimpico si conclude 3-0 per l'Italia! Le azzurre riescono a domare le 'Tigri Gialle' del Belgi… - OA_Sport : Volley, Preolimpico 2019: 15 azzurri per l’ultimo collegiale, serve l’ultimo taglio. I convocati dell’Italia - zazoomblog : Volley femminile Preolimpico 2019: Italia-Olanda le probabili formazioni. I sestetti per la sfida che vale Tokyo -… -