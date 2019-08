Volley femminile | Preolimpico 2019 | Italia-Olanda | le probabili formazioni I sestetti

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Olanda - la partita dell’anno. Serve l’impresa per volare a Tokyo - battaglia campale : La partita più importante dell’anno. Si può riassumere così Italia-Olanda, il match che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince si assicura il diritto di partecipare ai Giochi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio per inseguire l’ultimo posto a disposizione. A Catania andrà in scena un confronto dal peso specifico enorme, una battaglia campale determinante per entrambi i ...

LIVE Italia-Olanda - Preolimpico Volley femminile in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Si deciderà tutto in una partita il destino della Nazionale italiana di volley femminile nel cammino verso il Giappone. Nel torneo di qualificazione in corso a Catania in questo fine settimana le azzurre hanno sconfitto Kenya e Belgio conquistando il diritto di giocarsi un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nello scontro diretto con l’Olanda in programma questa sera. La formazione allenata da Davide Mazzanti ha tutte le carte in regola ...

Italia-Olanda oggi - Preolimpico Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Scontro diretto senza possibilità di appello quello che attende la Nazionale italiana di volley femminile nella sfida in programma questa sera. Dopo le prime due vittorie contro Kenya e Belgio, le azzurre si troveranno di fronte l’Olanda nell’ultima partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento dopo due successi e soltanto la vincitrice ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (3 agosto). Brasile a Tokyo - spareggi Cina-Turchia e Italia-Olanda : Sono in corso di svolgimento i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La seconda giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, il Brasile ha già concluso la propria avventura ed è la prima squadra a ...

Volley femminile - Preolimpico 2019. Mazzanti : “Con l’Olanda bisognerà soffrire - cambiopalla decisivo”. Sylla : “Saremo avvelenate” : L’Italia ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ora affronterà l’Olanda nel match decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince staccherà il pass per i Giochi, chi perde sarà rinviato al torneo europeo del prossimo gennaio. Questa sera le azzurre sono state perfette a Catania e hanno travolto le Yellow Tigers senza alcun problema, di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Scontro diretto con l’Olanda : risultati e combinazioni : L’Italia deve battere l’Olanda per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita che andrà in scena domenica 4 agosto (ore 21.15) a Catania è un vero e proprio Scontro diretto, le due squadre si presentano all’incontro forti di due vittorie a testa e dunque il discorso è molto semplice: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio 2020 che ...

LIVE Italia-Belgio 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : vittoria mai in discussione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.33 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 21.15 per Italia-Olanda. Un saluto sportivo da Federico Militello. 22.32 Seconda vittoria a Catania per le azzurre. Domani si giocheranno la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro l’Olanda: sarà uno scontro diretto di fuoco. Oggi benissimo tutta la squadra, fondamentale l’innesto di ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Belgio 3-0. Le azzurre liquidano la pratica e ora attendono l’Olanda : L’Italia mostra i muscoli, gioca ad altissimi ritmi, tira fuori la grinta dei giorni migliori e travolge il Belgio con un nettissimo 3-0 (25-17; 25-16; 25-16) che non ammette alcuna replica. Le azzurre hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ora si giocheranno il pass a cinque cerchi nella sfida di domani sera contro l’Olanda: sarà lo scontro diretto che chiude il ...

LIVE Italia-Belgio 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-12 - serve lo sprint finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Attacco di Bosetti. 23-15 Punto di seconda di Van den Vyver 23-14 Fuori la battuta di Janssens. 22-14 Sylla non contiene l’attacco di Herbots. 22-13 Fast di Chirichella. Bene oggi le centrali azzurre. 21-13 Van Gestel pone fine alla serie in battuta di Egonu. 21-12 Muro di Chirichella su Herbots. Siamo in dirittura d’arrivo. 20-12 Mani fuori di Egonu, che in questa fase sta ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Olanda. Programma - orari e tv : Domenica 4 agosto si giocherà Italia-Olanda, incontro valido per il Preolimpico di Volley femminile. A Catania verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde sarà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020. Le due squadre sono reduci dalle partite contro Belgio e Kenya, tutto si decide in uno scontro diretto da brividi, il match più importante della stagione per ...

LIVE Italia-Belgio 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-4 - azzurre in fuga nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Diagonale terrificante di Paola Egonu. Che bordata…Si è risvegliata dopo un breve torpore. Time-out Belgio. 12-9 Malinov serve in rete. 12-8 Egonu mura Grobelna. 11-8 Bosetti riceve bene e poi schiaccia a terra in diagonale. 10-8 Bosetti murata da Grobelna. Ora l’Italia non deve staccare la spina. Time-out Mazzanti. 10-7 La ricezione di Sylla regala una free-ball al Belgio, ...

LIVE Italia-Belgio 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-16 nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Belgio 2-0. Le azzurre si aggiudicano anche il secondo parziale con il punteggio di 25-16. Da segnalare appena un attacco vincente di Paola Egonu nella seconda frazione. 25-16 Errore di Van Avermaet al servizio. 24-16 Ace di Van Avermaet. Time-out Italia. 24-15 Fuori nettamente la pipe di Pietrini. 24-14 Il Belgio annulla il primo set-point. 24-13 Primo tempo Chirichella. 23-13 ...

LIVE Italia-Belgio 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-8 - azzurre in fuga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Fuori nettamente la pipe di Pietrini. 24-14 Il Belgio annulla il primo set-point. 24-13 Primo tempo Chirichella. 23-13 Contrattacco vincente di Herbots che si stampa sulla spalla di Pietrini. 23-12 Contrattacco di Egonu che tocca l’asta. Si è un po’ distratta. Entra Pietrini per la battuta. 23-11 Primo tempo impetuoso di Chirichella. 22-11 Invasione di Malinov. Il tocco non ...

LIVE Italia-Belgio 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-7 nella seconda frazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Muro di Egonu, l’Italia scappa via. 12-8 Mani fuori di Sylla, che si lascia andare ad un urlo liberatorio. Speriamo si sblocchi. 11-8 Primo tempo imprendibile di Folie. 10-8 Fast di Sobolska. 10-7 Mani fuori di Lucia Bosetti, di esperienza. 9-7 Ace di Malinov. 8-7 Esce la battuta di Van Avermaet. Time-out tecnico. 7-7 ‘Pestata’ di Paola Egonu. 7-6 Pipe di Grobelna. 7-5 ...