Volley femminile | Preolimpico 2019 | Italia | la battaglia per la gloria Olanda | la bestia

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Dalladi Ankara alla trincea di Catania, è il fascino del torneo di qualificazione alle Olimpiadi. Tre anni fa le azzurre si inventarono una magia sconfiggendo la Turchia a casa loro in un tie-break al cardiopalma ipotecando il pass per Rio 2016, questa sera (ore 21.15) la nostra Nazionale affronterà l’di fronte a un pubblico tinto di tricolore per staccare il biglietto per Tokyo 2020. In quel freddo gennaio il sestetto di Bonitta era tutt’altro che performante, un’infinita Del Core insieme alla migliore Diouf e a una giovanissima Egonu alla prima uscita internazionale riuscirono a spuntarla quasi contro pronostico e a guadagnarsi l’avventura in Brasile (ilmondiale fu una mera formalità). Ora la formazione guidata da Davide Mazzanti è di ben altra caratura, nel mentre ha disputato una Finale ai Mondiali e un atto conclusivo del Grand ...

TgrSicilia : Seconda vittoria per le azzurre del volley. A Catania la Nazionale femminile di pallavolo ha battuto il Belgio - ilnazionaleit : Volley femminile Serie C: colpo Vbc Savigliano, arriva il libero Ruxandra Flueras - TgrAltoAdige : Bolzanina, campionessa italiana con Conegliano, @RaphaelaFolie torna in campo, dopo una serie di infortuni, con la… -