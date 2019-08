Volley femminile | Olimpiadi Tokyo 2020 | date | programma | orari e tv La formula del

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) L’Italia disi è qualificata alledidominando il quadrangolare andato in scena a Catania: tre vittorie per 3-0 contro Olanda, Belgio e Kenya. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera oranje e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando le tulipane con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale del Giappone dal 24 luglio al 9 agosto. L’Italia parteciperà ai Giochi per la sesta volta consecutiva, per tre volte è stata eliminata ai quarti di finale e in un paio di occasioni si è fermata nella fase a gironi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti andranno a caccia della prima storica medaglia nel Sol Levante, ladel torneo è la consueta: 12 squadre partecipanti, verranno suddivise in due gironi da sei formazioni ciascuno che si ...

