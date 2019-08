Volley femminile | Italia alle Olimpiadi 2020 Egonu | “Sono senza parole” Sylla

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Festa grande per l’che si è qualificatadi Tokyo, domenica indimenticabile per la nostra Nazionale diche ha staccato il pass per i Giochi dopo la netta vittoria sull’Olanda a Catania. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Feder. MIRIAM: “Sono felice perché lo avevo dichiarato ieri: ci stavamo impegnando per arrivare a questa partita al cento per cento. Oggi abbiamo messo in campo tanto: entusiasmo, emozione, voglia di vincere. Eravamo decise e determinate, non abbiamo lasciato tregua all’Olanda. Un po’ rosicavamo: per andare a Rio avevamo incontrato l’Olanda e avevamo perso 3-1… Il pubblico ha dato calore già dal primo passo che abbiamo fatto in campo, con il loro modo di esultare e di incitarci. Non sono mai stati nemmeno scortesi durante gli ...

