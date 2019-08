Volley femminile | Davide Mazzanti | “Grazie alle mie ragazze | sono troppo contento | siamo

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (4 agosto). 5 qualificate ai Giochi : Italia - Serbia - Russia - Cina - USA in festa : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. A festeggiare sono state la Russia (soffertissimo 3-2 alla Corea del Sud), la Cina (facile 3-0 alla Turchia), gli USA (comodo 3-0 all’Argentina dopo aver sudato con la ...

LIVE Italia-Olanda 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : azzurre qualificate a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUALIFICATI ALLE OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ACE DI FOLIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 24-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHIRICHELLAAAAAAAA!! Stampata Buijs! Nervi saldi adesso! Time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 17-16 - rimonta orange : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Altro ace di Bongaerts, Sylla in crisi in ricezione. Ora è punto a punto. Time-out Mazzanti. 17-15 Ace di Bongaerts. Ora è durissima. Le azzurre stanno sentendo la tensione. 17-14 Buijs piega le mani del muro, mancata copertura in difesa delle azzurre. 17-13 Attacco staccato da rete di Egonu. 16-13 Sbaglia la battuta Pietrini. 16-12 Errore in battuta dell’Olanda. Secondo time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-3 nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-4 Invasione di Buijs. Time-out Olanda. 9-4 Diagonale importante di Mirian Sylla. Pietrini aveva ricevuto bene sulla battuta di De Kruijf. 8-4 In rete la battuta di Pietrini. Esce Sloetjes, entra Plak come opposto. 8-3 Mani fuori di Egonu in contrattacco. Primo time-out tecnico. 7-3 ACE!!! Bomba pazzesca di Pietrini. Quando migliorerà in ricezione…. 6-3 La moviola dice che il tocco a ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21 C’è apprensione per le condizioni di Lucia Bosetti, vedremo se riuscirà a rientrare in campo. E’ troppo importante per la ricezione. 22.20 L’Italia ha pareggiato il conto generale dei muri, ora 4-4. 2 ace per le azzurre, 1 per le olandesi. 18 punti per Egonu, 9 per De Kruijf. Italia-Olanda 2-0. Pensiamo al terzo set, come se fossimo in parità. 25-17 Due difese da ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-11 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-11 Bella battuta di Sylla, Sloetjes spara fuori. secondo time-out tecnico. 15-11 Difesa di De Gennaro, contrattacco micidiale di Egonu staccata da rete. 14-11 Per fortuna ci pensa Egonu a sbloccarci dopo un parziale di 0-3. 13-11 Ricezione problematica di Bosetti, Sylla non chiude. Poi parallela di Buijs. 13-10 Difese incredibili da parte dell’Olanda, poi Sylla viene murata. Scambio ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-6 nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Non passa Bosetti, poi primo tempo di Folie. Time-out tecnico. 7-6 Primo tempo di una scatenata De Kruijf. 7-5 Attacco difficilissimo di Bosetti dopo un’alzata scontata di Malinov. 6-5 Le azzurre stanno servendo bene, ma non riescono a contenere gli attacchi delle olandesi. 6-4 Bosetti si sblocca e attacca sulla linea. 5-4 Diagonale devastante di Sloetjes. 5-3 Pasticcia in ricezione ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-23 il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Esce la battuta di De Kruijf. 2-1 Scambio infinito, lo chiude Buijs con un diagonale chirurgico. 2-0 Difesa di Bosetti e contrattacco di Sylla. Che sia la svolta per loro. 1-0 Si riparte con un primo tempo di Folie. 21.50 12 punti (su 25…) per Paola Egonu nel primo set. Solo 2 per Sylla, 0 per Bosetti. Serve un deciso cambio di marcia da parte delle nostre schiacciatrici, altrimenti ...

LIVE Italia-Olanda Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-15 - primo set punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-17 MUROOOOOOOOOOOOOOO!!!! Stampata De Kruijf da Folie! 20-17 Egonu viene difesa, ma al secondo tentativo va a segno con un morbido pallonetto. 19-17 Sempre la solita De Kruijf toglie le castagne dal fuoco all’Olanda. 19-16 Daalderop attacca in rete, in precedenza difesa pazzesca di De Gennaro. Time-out Olanda. Sylla è una furia, continua a gridare ed incitare tutte le compagne di ...

LIVE Italia-Olanda Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : scontro diretto decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Sarà dunque una partita da tutto o niente. Chi vince si qualificherà per le Olimpiadi. Chi perde dovrà vincere un torneo su base continentale che si disputerà a gennaio 2020 e che vedrà la partecipazione di squadre ostiche come la Turchia di Guidetti. 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida decisiva del Preolimpico 2019 di Catania che ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : il Belgio batte 3-0 il Kenya e conquista il terzo posto nel girone : Partita senza storia quella tra Belgio-Kenya, con le europee che hanno vinto con un netto 3-0 (25-15, 25-14, 25-7). La squadra africana di fatti ha mostrato di avere qualcosa in meno a livello tecnico rispetto alle altre. Nelle tre gare disputate in questo torneo Preolimpico, le ragazze guidate da Shailen Dev Ramdoo non hanno vinto neanche un set. terzo posto nel girone per il Belgio, magra consolazione per le ragazze di Gert Vande Broek che ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia - la battaglia per la gloria. Olanda - la bestia nera da stracciare per prendersi Tokyo : Dalla battaglia di Ankara alla trincea di Catania, è il fascino del torneo di qualificazione alle Olimpiadi. Tre anni fa le azzurre si inventarono una magia sconfiggendo la Turchia a casa loro in un tie-break al cardiopalma ipotecando il pass per Rio 2016, questa sera (ore 21.15) la nostra Nazionale affronterà l’Olanda di fronte a un pubblico tinto di tricolore per staccare il biglietto per Tokyo 2020. In quel freddo gennaio il sestetto di ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Olanda - le tulipane ai raggi X. Una corazzata infarcita di big : L’Italia è pronta per affrontare l’Olanda nel match di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre scenderanno in campo questa sera (ore 21.15) a Catania per fronteggiare le tulipane in una sfida da dentro o fuori: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono centrare l’obiettivo ma dovranno sconfiggere un’autentica bestia nera contro cui hanno perso gli ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Olanda - le probabili formazioni. I sestetti per la sfida che vale Tokyo : Catania, domenica 4 agosto (ore 21.15). Sono luogo, data e ora di Italia-Olanda, la partita dell’anno, il match da dentro o fuori: chi vince si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020, chi perde dovrà passare per il torneo europeo di gennaio 2020. Un incontro cruciale per il Volley femminile, la sfida da vincere a tutti i costi per assicurarsi il biglietto per il Giappone e programmare la rassegna a cinque cerchi con un anno di anticipo: ...