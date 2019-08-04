romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-08-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18:30: VIABILITÀ 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20… -
Dalla Rete Google NewsIncidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora - Affaritaliani.it
Incidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora Affaritaliani.it
Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - L'autostrada A4 è chiusa in entrambe le carreggiate dalle ore 16.10 circa per un'autocisterna in fiamme al chilometro 371,800 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma NAPOLI, CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO QUINDI REGOLARE. PERMANGONO INVECE I DISAGI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA LENTAMENTE INTENSIFICANDO IL TRAFFICO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLE PRINCIPALI VIE DI COLLEGAMENTO CON LE LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. SI SONO FORMATE POI CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN AGGIORNAMENTO DI RILEVO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI CHE SARANNO AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, UN INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA VERSO LATINA, CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA DELLA CASTAGNETTA, IN DIREZIONE DI Roma CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA L’INFERNETTO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL LITORALE SUD DI Roma TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI RESTANDO NELLA PROVINCIA DI Roma SULLA REGIONALE DI FIUGGI CONCLUSO, AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA, L’ INTERVENTO DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, A SEGUITO DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE Roma. TRAFFICO SCORREVOLE. SUL LITORALE SUD DI Roma TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE DI FIUGGI ATTIVO MOMENTANEO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE Roma. 3 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA. RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA, AL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. RIAPERTO IL TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO. AL MOMENTO RESIDUE CODE IN ...