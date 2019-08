Vela – GC32 Racing Tour 2019 – Oman Air vince la 38ª Copa del Rey MAPFRE | niente da fare

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Il terzo evento delse lo aggiudicaAir, al termine di un ultimo giorno di battaglia con gli arci-rivali di AlinghiAir ha vinto la 38del Rey, terzo evento del, al termine di un ultimo giorno di battaglia con gli arci-rivali di Alinghi. Dopo aver dovuto cedere al team di Ernesto Bertarelli al recente Campionato del Mondodi Lagos, il teamita guidato da Adam Minoprio si è preso una bella rivincita in acque spagnole. “re a Palma era importante per riprendere confidenza.” Ha detto lo skipper neozelandese, il cui team con questa vittoria si porta in testa ala pari punti con Alinghi. “Sarà lotta fino all’ultimo, ci era dispiaciuto non averli fatti lavorare di più per il titolo mondiale, quindi è bello averli battuti qui.” Anche se Alinghi era, ovviamente, deluso di aver perso ...

