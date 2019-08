Vacanze | esodo | domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Continua il monitoraggio del traffico da parte di Viabilità Italia. Traffico intenso su tutta la rete autostradale soprattutto nelle direttrici nord-sud e ovest-est. E’ in atto dalle ore 7 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto. Di seguito la situazione attuale sulla rete autostradale estatali, la nota integrale di Viabilità Italia. SITUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE A1/A22: code sull’innesto sulla A22; A2: traffico intenso nell’area salernitana; si segnala traffico momentaneamente rallentato per veicolo in fiamme al km 1+900; A9: 2 km. di coda a Brogeda, 1 km. di coda a Grandade, 1 km. di coda a Chiasso, A12: 4 km. di coda, traffico bloccato al km. 45 tra Sestri Levante e ...

bolognatoday : Esodo estivo per le vacanze, giornate da 'bollino nero' per il traffico - Nutizieri : Esodo estivo per le vacanze, giornate da 'bollino nero' per il traffico - robertosolidoro : Scatta l'esodo per agosto, week-end da bollino nero per il traffico: mattinata di code in tangenziale -