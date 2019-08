Usa | un' altra sparatoria | sette morti in Ohio

Parma - accUsa la moglie di avere un amante : per mesi la maltratta e violenta : Arrestato dai Carabinieri di Fontanellato, nella provincia di Parma, un trentacinquenne albanese. L’uomo, dopo aver letto dei messaggi della moglie, ha iniziato a perseguitare lei e il presunto amante. I fatti risalgono al periodo tra lo scorso maggio e luglio: a far scattare le indagini un’amica della vittima.Continua a leggere

RagUsa - tre arresti per maltrattamenti ad anziani in casa di riposo : “Mi fai schifo - puzzi come una bestia - ti ammazzo” : “Animale”, “capra” ed ancora “mi fai schifo”, “puzzi come una bestia”, “sei pazza”, “scema, incrasciata (sporca ndr)”. Sono solo alcuni degli insulti registrati dagli investigatori delle tre donne arrestate all’alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa in una casa di riposo. Le destinatarie di quegli insulti sono le donne ospiti della casa di riposo, molte delle quali ...

RagUsa : violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato tre donne per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa. La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzate le “gratuite e inaudite violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani”, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare nei confronti delle indagate. La Squadra Mobile, grazie ad una segnalazione, ha ...

