USA | Nove morti e 16 feriti in una nuova sparatoria in Ohio

Calendario Serie TV 2019 USA /UK : Shameless 10 - Kidding 2 e Ray Donovan 7 a novembre su Showtime : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019 . – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...

Dipendente comunale accUSAto di peculato e processato per aver fatto nove fotocopie per suo personale : Solo nove fotocopie stanno creando non pochi problemi a un ex Dipendente comunale di 43 anni. L’uomo è stato denunciato per il reato di peculato per aver fatto con la fotocopiatrice comunale nove fotocopie per uso personale. L’uomo ha lavorato per nove anni al comune di Vedelago in provincia di Treviso e proprio in quel periodo ha fatto le nove fotocopie incriminate. Dopo nove anni l’uomo ha chiesto e ottenuto il trasferimento al ...