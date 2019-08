Uomini e Donne Ludovica Valli | accuse per il nuovo amore | lei si difende

Uomini e Donne - Pietro regala a Rosa un gioiello. Ma il web lo critica : "Che cafonata" - : Serena Granato Pietro Tartaglione riceve critiche dal web, dopo aver mostrato in rete l'ultimo regalo pensato per la sua futura sposa, Rosa Perrotta Una delle coppie più chiacchierate del momento, nata a Uomini e Donne, ha recentemente dato alla luce un bambino. Parliamo della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due fanno parlare molto, dopo essere diventati genitori del loro primogenito Domenico. Su Instagram, ...

Uomini e Donne - clamorosa frecciata di Valentina Dallari a Giulia De Lellis : "Faccio tutto io..." : Proprio come Giulia De Lellis. Si tratta di Valentina Dallari, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la quali al pari dell'influencer ha annunciato l'uscita del suo libro. Si chiamerà Non mi sono mai piaciuta ed è previsto per settembre. Un libro

Uomini E DONNE/ Giulia Cavaglià felice a Paros : haters contro di lei - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono classiso: Andrea Nataia e Nataia Paragoni svelano tutti i dettagli della prima notte insieme.

Uomini e Donne/ Ida Patano troppo magra? 'Mangia invece di...' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news. Ida Platano pubblica foto in biancheria intima, ma piovono critiche: 'Mangia invece di...'.

Uomini e Donne/ Andrea e Natalia : 'prima notte insieme senza pudori' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classiso: Andrea Nataia e Nataia Paragoni svelano tutti i dettagli della prima notte insieme.

Uomini e Donne / Ida Platano dopo Riccardo ha attenzioni solo per... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, video.

Uomini e Donne News - Sonia rompe il silenzio su Ivan : tutta la verità : Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: tutta la verità della Pattarino dopo le voci di crisi e rottura Da giorni si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino al capolinea della loro love story. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice, dopo giorni di silenzio, è tornata […] L'articolo Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan: tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Mario Serpa massacra Raffaella Mennoia : "Basta - fai meglio a tacere". Il caos : Volano gli stracci tra protagonisti di Uomini e Donne, il dating-show campione di share condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ad aprire il fuoco è Mario Serpa, che spara contro Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi ed autrice del programma. Il caso è nato dopo che la Mennoia ha risp

Gossip Uomini e Donne - Mennoia e Serpa : botta e risposta al veleno : Raffaella Mennoia difende Claudio Sona di Uomini e Donne: la dichiarazione Il primo Trono Gay di Uomini e Donne è finito nella bufera per via di alcune segnalazioni sul tronista Claudio Sona. Polemiche che sono divampate nuovamente in queste ore perchè Sona è stato sorpreso a Formentera in compagnia di alcuni autori del dating. E dopo tante chiacchiere a tal proposito è intervenuta l’autrice storica di UeD, Raffaella Mennoia, la quale a ...

Mario Serpa contro la redazione di Uomini e Donne : 'Dietro c'è lo schifo' : La redazione di Uomini e Donne è stata nuovamente messa in discussione: Mario Serpa, ex corteggiatore del Trono Gay e opinionista del "Classico", ha reagito male nello scoprire che un autore del programma è in vacanza con Claudio Sona. A Raffaella Mennoia, che ha usato Instagram per smentire la presa in giro che si dice abbia fatto il veronese a tutti loro, il romano ha risposto per le rime con un post piuttosto polemico che è apparso in una ...

Uomini e donne - la sconvolgente lettera ricevuta da Gemma Galgani : "Ti prego - facciamolo" : Barbara De Santi vuole fare pace con Gemma Galgani. Dopo anni di discussioni durante il Trono Over di Uomini e donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - la professoressa vuole seppellire l'ascia di guerra. E quale modo migliore di una lettera pubblica inviata al settimanale Di

Uomini e Donne/ Video - Ursula Bennardo e Bianca ballano 'Valeria Marini' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, Video.

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi - spunta il terzo incomodo : “È un altro ex di Uomini e Donne” : Le voci di crisi circolano da giorni e a quanto pare Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non l’hanno ancora superata. Sono due dei personaggi più amati dai telespettatori di Uomini e Donne e proprio in quello studio è sbocciato anni fa l’amore. Tronista lui, corteggiatrice lei, dopo la scelta si sono fidanzati e sono andati a convivere. Ma qualche giorno fa lo sfogo social di lei ha allarmato i fan (e fatto partire il rumor). Eleonora ha ...

Uomini e Donne - Karina assente da Instagram : “Come mai?” - la confessione : Karina Cascella, la carriera da opinionista dopo Uomini e Donne Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne di anni e anni fa Karina Cascella sta avendo parecchio successo come opinionista, visto che è quasi sempre ospitata da Barbara d’Urso e in molti vorrebbero che rivestisse questo ruolo anche in altri reality show; al momento […] L'articolo Uomini e Donne, Karina assente da Instagram: “Come mai?”, la confessione ...