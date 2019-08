Uomini e Donne Ida Patano troppo magra? ' Mangia invece di' | Trono Over

Uomini e Donne/ Andrea e Natalia : 'prima notte insieme senza pudori' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classiso: Andrea Nataia e Nataia Paragoni svelano tutti i dettagli della prima notte insieme.

Uomini e Donne / Ida Platano dopo Riccardo ha attenzioni solo per... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, video.

Uomini e Donne News - Sonia rompe il silenzio su Ivan : tutta la verità : Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: tutta la verità della Pattarino dopo le voci di crisi e rottura Da giorni si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino al capolinea della loro love story. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice, dopo giorni di silenzio, è tornata […] L'articolo Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan: tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Mario Serpa massacra Raffaella Mennoia : "Basta - fai meglio a tacere". Il caos : Volano gli stracci tra protagonisti di Uomini e Donne, il dating-show campione di share condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ad aprire il fuoco è Mario Serpa, che spara contro Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi ed autrice del programma. Il caso è nato dopo che la Mennoia ha risp

Gossip Uomini e Donne - Mennoia e Serpa : botta e risposta al veleno : Raffaella Mennoia difende Claudio Sona di Uomini e Donne: la dichiarazione Il primo Trono Gay di Uomini e Donne è finito nella bufera per via di alcune segnalazioni sul tronista Claudio Sona. Polemiche che sono divampate nuovamente in queste ore perchè Sona è stato sorpreso a Formentera in compagnia di alcuni autori del dating. E dopo tante chiacchiere a tal proposito è intervenuta l’autrice storica di UeD, Raffaella Mennoia, la quale a ...

Mario Serpa contro la redazione di Uomini e Donne : 'Dietro c'è lo schifo' : La redazione di Uomini e Donne è stata nuovamente messa in discussione: Mario Serpa, ex corteggiatore del Trono Gay e opinionista del "Classico", ha reagito male nello scoprire che un autore del programma è in vacanza con Claudio Sona. A Raffaella Mennoia, che ha usato Instagram per smentire la presa in giro che si dice abbia fatto il veronese a tutti loro, il romano ha risposto per le rime con un post piuttosto polemico che è apparso in una ...

Uomini e donne - la sconvolgente lettera ricevuta da Gemma Galgani : "Ti prego - facciamolo" : Barbara De Santi vuole fare pace con Gemma Galgani. Dopo anni di discussioni durante il Trono Over di Uomini e donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - la professoressa vuole seppellire l'ascia di guerra. E quale modo migliore di una lettera pubblica inviata al settimanale Di

Uomini e Donne/ Video - Ursula Bennardo e Bianca ballano 'Valeria Marini' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, Video.

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi - spunta il terzo incomodo : “È un altro ex di Uomini e Donne” : Le voci di crisi circolano da giorni e a quanto pare Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non l’hanno ancora superata. Sono due dei personaggi più amati dai telespettatori di Uomini e Donne e proprio in quello studio è sbocciato anni fa l’amore. Tronista lui, corteggiatrice lei, dopo la scelta si sono fidanzati e sono andati a convivere. Ma qualche giorno fa lo sfogo social di lei ha allarmato i fan (e fatto partire il rumor). Eleonora ha ...

Uomini e Donne - Karina assente da Instagram : “Come mai?” - la confessione : Karina Cascella, la carriera da opinionista dopo Uomini e Donne Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne di anni e anni fa Karina Cascella sta avendo parecchio successo come opinionista, visto che è quasi sempre ospitata da Barbara d’Urso e in molti vorrebbero che rivestisse questo ruolo anche in altri reality show; al momento […] L'articolo Uomini e Donne, Karina assente da Instagram: “Come mai?”, la confessione ...

“Ma sei sempre in topless?”. Ludovica Valli di Uomini e Donne oltre ogni limite : sotto il sole senza veli : La bella ventiduenne Ludovica Valli deve aver smarrito la parte superiore di tutti i suoi bikini perché sono tantissime le foto in cui, con una giacca o dando le spalle all’obiettivo, non indossa reggiseno. Anche perché gli ultimi scatti sono veramente qualcosa di unico. Stavolta l’influencer ed ex tronista del programma Mediaset Uomini e Donne, ha pubblicato un post in cui si trova su una canoa. Ancora una volta è senza veli, con un costume ...

Uomini e Donne : Ida Platano svela come ha realizzato il suo sogno : Ida Platano parla della sua passione e svela un retroscena del passato Nessun riferimento alla sua vita privata ma un racconto sincero e sentito sul suo passato. Ida Platano si è raccontata sulle pagine di Uomini e Donne Magazine parlando dell’infanzia, dell’adolescenza e di un sogno realizzato: quello di aprire un salone di bellezza. La dama del Trono Over non ha parlato di Riccardo Guarnieri, con la quale sembrerebbe essersi ...

Uomini e Donne - Ida Platano : spunta un nuovo corteggiatore e lei non lo nasconde : Riccardo Guarnieri? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha confessato di pensare ancora a Ida Platano, ma forse arriva tardi. Un passo indietro. Dopo l’addio, nello studio di Maria De Filippi, per volere di Ida, che non ha accettato la proposta di lui di dare un’altra chance al loro rapporto, pochi giorni fa è arrivata una confessione di Riccardo. Il cavaliere di Taranto ha rivelato a Uomini e Donne Magazine di avere in testa ancora la ...

Uomini E DONNE/ Oscar Branzani : 'non dite cazz*te su me e Eleonora' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico e news: Nilufar Addati a cuore aperto sui social: 'non credo al caso, ma credo che...'.