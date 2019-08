Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio a poche ore dall’ultimo incubo vissuto negli Stati Uniti scandito dalla violenza cieca di un killer armato di odio che ha ucciso 20 persone non centro commerciale delpaso in Texas si torna a sparare questa volta nel midwest adyton in Ohio dove le vittime confermate dalla polizia locale sono 9 oltre l’autore del massacro ...

Scuola - PAS e concorso docenti 36 mesi Ultime Notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati la redazione in studio Roberta Frascarelli le indagini sulla sparatoria in un supermercato Wal Mart ha il Paso città al confine col Messico dove la maggioranza della popolazione età sembrano condurre ad una possibile crimine d’odio gli investigatori hanno riferito di essere entrati in possesso di un manifesto suprematista attribuito a Patrick Furious il 21enne arrestato per la strada ...

Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli Lunata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato nemmeno la Groenlandia accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande del mondo insieme zona artica Ben 10 miliardi di tonnellate si sono disperse nell’oceano in un solo giorno l’allarme è stato lanciato dal istituto meteorologico della Danimarca il piccolo ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Calciomercato Milan news/ Giampaolo blinda Suso - via Conti! - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news: Giampaolo mette a tacere i rumors sulla possibile cessione di Suso, Conti verso il Parma, Ultime notizie,.

Calciomercato Juventus News / Berbatov : 'Lukaku-Dybala? Dipende...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus News: rallentamento per lo scambio Lukaku-Dybala, dal Manchester City può arrivare Danilo, ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 04-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un’altra sparatoria insanguina l’America pochi giorni da quella messa a Segno da un giovane suprematista bianco al Food Festival in questa volta il teatro della tragedia è un altro lato Supermercato della catena wal-mart di El Paso Texas alla città per candidato presidenziale Orio c’è una supermercato all’interno del grande centro ...

Scuola - decreto legge PAS e concorso straordinario Ultime Notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Le notizie del giorno – Calciatore squalificato per doping - le Ultime sulla cessione della Sampdoria : Nuovo caso di doping che riguarda il mondo del calcio. E’ stato squalificato infatti con 10 turni il difensore panamense dei Seattle Sounders, Román Torres, la decisione è arrivata dalla Major League Soccer statunitense in seguito alla positività del Calciatore 33enne, verrà inoltre decurtato il 10% dello stipendio annuale. Il capitano del Panama si è difeso dalle accuse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfogo in Coppa America, Messi ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 7 ragazzi tra 19 Ei 22 anni residenti nel Modenese sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre morirono cinque ragazzini è una madre trentanovenne per sé di loro l’accusa e omicidio ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio salgo ad almeno 600 fermi per le proteste a Mosca lo fa sapere la NG OBD info che monitora l’attività della polizia gli agenti hanno fermato anche liubov sobol fedelissima di Alex & Adriana delle proteste mentre andava in taxi verso la partenza dei cortei non autorizzati perché avete i caschi avete paura di una ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata sabato 3 agosto in studio Giuliano Ferrigno il maltempo e lo sciopero dei casellanti incombono sulle tute estivo che già da ieri ha preso in via e sarà molto intenso soprattutto domani alle barriere stradali centro rischio che tiene aperte solo le casse automatiche imbarchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli si aggiunge Final tempo le piogge il vento forte i temporali traffico molto ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui fa il 7 dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 e i 22 anni tutti residenti nel Modenese Chiama alla Lanterna Azzurra ...