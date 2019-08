Trofeo Gamper | il Barcellona vince in rimonta e nel finale | Suarez decisivo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Ilsi aggiudica ilnella sfida del Camp Nou contro l’Arsenal. Quasi 99 mila gli spettatori blaugrana ad assistere al successo dei catalani ine nel, grazie a. Con Messi rimasto in panchina e con i nuovi acquisti Griezmann e De Jong titolari, i padroni di casa vanno sotto poco dopo la mezz’ora, per via della segnatura di Aubameyang su assist di Ozil. Nella ripresa, la scossa Barça con il momentaneo pari ed il sorpasso: al 68′ un autogol di Maitland-Niles rimette tutto in parità, al 90′ è Luisa regalare successo ealla sua squadra. In alto laGALLERY del match.L'articolo, iline nelCalcioWeb.

