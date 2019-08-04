romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 04-08-2019 ore 10:30 - #Traffico #04-08-2019 #10:30 -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 04-08-2019 ore 07:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 07:30 Roma Daily News
IL TRAFFICO E' INDICATO AL MOMENTO IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 10 : 30 : IL Traffico SI STA’ INTENSIFICANDO IN QUESTE ORE , RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA IN PROSSIMTA’ DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA DA SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PROGRAMMA ALLE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 09 : 30 : CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DISAGI ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 08 : 30 : IL Traffico E’ INDICATO AL MOMENTO IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA: Traffico DEVIATO ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 07 : 30 : IL Traffico E’ INDICATO AL MOMENTO IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA: Traffico DEVIATO SULLE ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE, E SUL RACCORDO ANULARE. ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 18 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE, E SUL RACCORDO ANULARE. ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 17 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IN VIA DEL MARTIN PESCATORE NEI PRESSI DI VIALE CASTEL PORZIANO PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORRE REGOLARMENTE SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE.. ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 17 : 00 : SCORRE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24. AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 16 : 30 : SCORRE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24. AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 15 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI BORGO SANT’ISIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE . AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI BORGO SANT’ISIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE IN QUESTE ORE. AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 13 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA. AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA PORTUENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA CASETTA MATTEI IN DIREZIONE CENTRO MENTRE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA E SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTTA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE Roma Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE Roma ALLE 11 A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TERRÀ L’UDIENZA SPECIALE NELL’AULA PAOLO VI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DEL VATICANO INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA ...