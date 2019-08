Traditrice Ravetto attaccata dentro Forza Italia | ma lei non ci sta

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019)si eclissa tra i veleni. Ne sa qualcosa Laura, anima storica degli azzurri, nonostante la giovane età. La deputata ha partecipato il 6 luglio scorso alla convention dei totiani al teatro Brancaccio,in Crescita. In quell’occasione sparò ad alzo zero nei confronti di quanti, all’ombra di Berlusconi, ‘con fare parassitario’ attendono che il Cavaliere li riporti a nuova vita politica. Ora che Toti ha formalizzato la rottura, il nome delladeve essere finito nei boatos su quanti si apprestano a seguire il governatore della Liguria.Chiacchiericcio che lei ha affrontato con piglio piuttosto deciso. “Poi un giorno di questi mi rompo i c... e inizio a raccontare i commenti al veleno su Berlusconi che mi sono stati detti negli anni da tutti sti/ste signori/e che in queste ore tentano di additarmi come ...

