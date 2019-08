The Rookie | Afton Williamson ha lasciato la serie per aver subito atti di razzismo e

Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019) L'ondata di scandali continua a imperversare nei programmi tv americani. Nonostante sia da tutti auspicato un miglioramento dei rapporti tra i membri del cast di unaall'interno del set, la stagione 2019/20 si apre con l'ennesima vicenda riprovevole.Latv toccata da un nuovo scandalo è The, la produzione con Nathan Fillion nei panni di un uomo di quarant'anni che decide di diventare poliziotto finendo per essere la recluta più anziana della polizia. Prodotta da eOne per ABC, la prima stagione dellaè già andata in onda anche in Italia su Rai 2 e la seconda è in partenza negli USA il prossimo 29 settembre. Ma ci sarà un significativo cambiamento.Thehalaperdie molestie sessuali pubblicato su TVBlog.it 04 agosto 2019 17:20.

