The 100 7 sarà l’ultima stagione | Clarke e Bellamy diranno addio ai fan nel 2020 con il

Clarke morirà nel finale di The 100 6? Le foto dell’episodio 13 fanno pensare al suo ultimo sacrificio : Il finale di The 100 6 si avvicina e potrebbe essere carico di tensione, non senza colpi di scena, come la serie ci abitua ormai da anni. La rete The CW ha recentemente rilasciato le foto dell'ultimo episodio di stagione, che alludono a un confronto conclusivo tra Clarke (interpretata da Eliza Taylor) e Russell (J.R. Bourne). E lo scontro è imminente. Anche se ancora sotto le sembianze di Josephine, qualcosa ci dice che dopo la morte di Abby ...

The 100 6×12 perde un altro protagonista e si avvicina al finale di stagione (promo 6×13) : La particolare attenzione a quelle che sono le tematiche calde della serie - l'ago della bilancia perennemente sul bene e male - ha fatto sì che in The 100 6x12 gli spettatori assistessero all'addio di un altro personaggio storico. Gestire un numero abbastanza considerevole di storie non ha certamente giovato ad alcuni protagonisti. Inizialmente abbiamo perso Shaw, introdotto nella passata stagione come potenziale interesse amoroso di Raven - ...

Il passato di Echo in The 100 6×11 e un confronto tra Bellamy e Octavia che tutti aspettavano (recensione e promo 6×12) : The 100 6x11 si muove lentamente verso il finale di stagione con un episodio da una parte 'di stallo', ma che dall'altra presenta elementi di continuità con la storyline. Ashes To Ashes, come il resto della stagione, mantiene salde le tematiche legate alla redenzione e il pentimento. Fare il bene per comportarsi da brave persone, come Monty e Harper avevano detto prima di morire. Le buone promesse sono state mantenute solo in parte, al ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 in coppia al Comic-Con 2019 - tra lezioni di vita e serie TV : “Non siamo Clarke e Bellamy” : Eliza Taylor e Bob Morley si sono sposati in gran segreto lo scorso giugno, lasciando tutti a bocca aperta. Il 7 giugno, la coppia era uscita allo scoperto, rivelando la bella notizia, accolta dai fan di The 100 con grande gioia. Moglie e marito sono apparsi per la prima volta in pubblico nel corso della convention di Montreal, ma è solo in occasione del Comic-Con di San Diego che hanno potuto raccontare più apertamente della loro relazione, ...

Reunion in The 100 6×10 e non solo : la Bellarke è una questione di testa e cuore (promo 6×11) : L'episodio The 100 6x10 potrebbe essere descritto come una montagna russa di emozioni. L'attesa Reunion dei Bellarke è stato uno dei momenti più belli nell'arco narrativo di questa stagione, ma non solo. L'episodio Matrioshka segna l'addio (almeno per ora) di un altro personaggio della serie, stavolta ricorrente. L'interazione tra Clarke e Josephine ha giocato un ruolo fondamentale, non solo perché ha permesso a Eliza Taylor di mettersi alla ...

Un altro addio in The 100 6? Perché Raven o Murphy sono più a rischio (video) : Nessuno è veramente al sicuro in The 100 6, e questa stagione ci ha dimostrato che ognuno potrebbe morire. Prima Shaw, che ha detto addio già nella première di stagione. Poi è stata la volta di Kane, con Henry Ian Cusick che ha confermato di aver lasciato la serie, in un episodio per certi versi controverso per il suo personaggio. Ancora una volta, il decimo episodio di The 100 6 potrebbe cambiare le carte in tavola per i nostri (sventurati) ...

The 100 6×09 tra l’addio di Kane nel segno di Lost e un tuffo nel passato per Octavia (promo 6×10) : Octavia affronta i suoi demoni presenti e passati in The 100 6x09. Un episodio ansiolitico, in cui i protagonisti sono sempre più in bilico tra bene e male. What You Take With You è l'occasione per mettere in scena la misteriosa anomalia, introdotta nello scorso episodio. Se Diyoza pare essere stata inghiottita, Octavia è riuscita a sopravvivere. Personaggio complesso, uno dei meglio sviluppati all'interno della serie distopica, dopo essere ...

Ufficiale l’addio a un personaggio in The 100 6 - ma non è detta l’ultima parola : A pochi episodi dalla fine della stagione, The 100 6 perde un altro pezzo importante. Dopo aver detto addio a Shaw, personaggio introdotto lo scorso anno come potenziale interesse amoroso di Raven, la serie distopica conferma un'altra uscita di scena, stavolta più clamorosa. Lo show di Jason Rothenberg ci ha ormai abituati al concetto di sopravvivenza; in The 100 si è più volte ribadito che nessuno è al sicuro, e che tutti sono a rischio. Nel ...

Eliza Taylor e Bob Morley al Comic-Con di Montreal tra The 100 e il matrimonio : “Il giorno più bello della nostra vita” : Un mese fa, Eliza Taylor e Bob Morley hanno sorpreso i fan quando hanno annunciato di essersi sposati. La notizia shock ha fatto il giro dei social, e le reazioni iniziali sono state disparate. C'è chi ha pensato a uno scherzo, chi a una trovata pubblicizzata, aizzata magari dal network CW per invogliare il pubblico a guardare The 100. I due attori, però, molto riservati nella vita privata, hanno confermato il tutto: Eliza Taylor e Bob Morley ...

Addio a Marcus Kane in The 100 6? Il futuro di Henry Ian Cusick nella serie : Il suo Addio era già nell'aria la scorsa stagione, e a quanto pare i fan dovranno fare a meno di Marcus Kane in The 100 6. L'attore Henry Ian Cusick entrerà a far parte del cast di MacGyver 4 in un ruolo che lo terrà impegnato a tempo pieno sul set. Secondo quanto riporta EW, sembra che l'attore vestirà i panni di un nuovo possibile villain di nome Russ, descritto come un “ex-militare” di Oxford, nonché maestro della manipolazione. Insomma un ...

In The 100 6×08 tutto è lecito in amore - guerra e morte (recensione episodio e promo 6×09) : La stagione si avvicina alla fine e The 100 6x08 si conclude con un colpo di scena, l'ennesimo dall'inizio di questo sesto capitolo. L'ottavo episodio, "The Old Man and The Anomaly", segna un nuovo stravolgimento all'interno della serie distopica che fin dall'inizio ha messo in chiaro due cose: chiunque è in pericolo e non esistono né i buoni né i cattivi. Il ribaltamento di ruoli è stato evidente in questa sesta stagione, a dimostrazione che ...

La missione di Jordan in The 100 6 non sarà solo salvare Clarke : parla Shannon Kook : Il personaggio di Jorda continua ad avanzare in The 100 6 e si rivela una delle new entry più interessanti. Il figlio di Monty e Harper è apparso per la prima volta nel finale della scorsa stagione, quando ha mostrato a Clarke e Bellamy i risultati delle ricerche dei suoi genitori: Sanctum, il nuovo pianeta su cui vivere. La sesta stagione ci ha mostrato che niente è come sembra, i buoni non sono chi dicono di essere. Dopo aver scoperto che ...

The 100 6×07 - viaggio nella mente di Clarke con flashback e grandi ritorni dal passato (promo 6×08) : Proprio come in un film di fantascienza, The 100 6x07 ci porta dentro la mente di Clarke, che come svelato nello scorso episodio, è ancora viva nel corpo di Josephine. I ricordi della protagonista fanno da sfondo alla sua disperata fuga e come intrappolati un un loop temporale, assistiamo ai momenti più salienti delle passate stagioni dello show. The 100 6x07 riporta in scena vecchi e dolorosi ricordi per Clarke, le cui scelte di ...

Arriva The 100 6 in Italia su Premium Action? Primi dettagli sulla messa in onda della sesta stagione : Finalmente il debutto di The 100 6 in Italia potrebbe avere una data. La sesta stagione dello show post-apocalittico targato CW è attualmente in onda negli Stati Uniti, e nel nostro Paese arriverà in autunno. I Primi dettagli sulla messa in onda indicano l'8 ottobre con un episodio a cadenza settimanale. Inizialmente verrà trasmessa sul canale a pagamento di Mediaset, Premium Action, e in seguito dovrebbe Arrivare sul canale 20 del digitale ...