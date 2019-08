Terremoto magnitudo 6 3 al largo del Giappone

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 4 morti e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : Sono almeno 4 le vittime del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale per i ...

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 1 morto e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : E’ almeno una la vittima del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale ...

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 1 morto e 4 feriti : E’ almeno una la vittima del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami, revocata poi qualche ora dopo. Notevoli ...

Indonesia - forte Terremoto di magnitudo 6.8 : è allarme tsunami : Un forte terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, al largo della costa, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. L?epicentro è stato...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.8 in Indonesia : Verso le 19 ora locale (le 14 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Indonesia, con epicentro registrato in mare a circa 227 chilometri a ovest dalla città di Teluk Betung, sull’isola di Sumatra, e ipocentro a 40

Terremoto in Indonesia - scossa di magnitudo 7.4 : allarme tsunami a Sumatra e Giava : La violenta scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia alle 19 ora locale, le 14 di venerdì in Italia. L'evento sismico ha avuto epicentro in acqua nell'Oceano indiano a circa 147 chilometri dalla città più vicina ma l'agenzia geofisica Indonesiana ha emesso anche un allarme tsunami per le coste del Paese.Continua a leggere

Indonesia - forte Terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Giava : è allarme tsunami : Un forte terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, al largo della costa, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. L?epicentro è stato...

Violento Terremoto magnitudo 6.8 in Indonesia : allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.8 (stima preliminare Centro Euromediterraneo e INGV) è stata registrata alle 12:03 UTC (19:03 ora locale) al largo della costa dell’Indonesia: l’epicentro è stato localizzato a 193 km sudovest da Pandeglang e l’ipocentro a circa 49 km. E’ stato diramato l’allarme tsunami: lo ha reso noto l’agenzia Indonesiana per le catastrofi naturali. Seguiranno ...

Violento Terremoto magnitudo 6.8 in Indonesia [DATI e MAPPE] : Una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.8 (stima preliminare Centro Euromediterraneo) è stata registrata alle 12:03 UTC (19:03 ora locale) al largo della costa dell’Indonesia: l’epicentro è stato localizzato a 193 km sudovest da Pandeglang e l’ipocentro a circa 49 km. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Violento terremoto magnitudo 6.8 in Indonesia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) alle 07:07:41, ad una profondità di 102 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

In Cile c’è stato un Terremoto di magnitudo 6.8 : In Cile c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 a circa 100 chilometri a nord-ovest di San Antonio, nella regione di Vaparaiso, nella zona centrale del paese. Associated Press scrive che la scossa è stata avvertita in tutta la zona

Terremoto in Cile - violentissima scossa di magnitudo 6.6 : avvertita in tutto il Paese : L'epicentro è stato registrato a 95 chilometri a nord ovest di San Antonio, nella regione di Valparaiso. La scossa è stata avvertita in tutta la parte centrale del Paese sudamericano.Continua a leggere

Terremoto in Cile - violenta scossa di magnitudo 6.8 : è allerta tsunami : violenta scossa di Terremoto in Cile. La scossa di magnitudo 6.8 è stata localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l?ipocentro a soli 10 Km di profondità. Secondo...

Terremoto in Grecia : la scossa di magnitudo 5.2 con epicentro vicino a Malevizi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter ha svegliato questa mattina all'alba l'isola greca di Creta. Secondo i dati riferiti dall'Istituto nazionale di vulcanologia, l'epicentro del sisma si sarebbe registrato nei pressi di Malevizi, a circa 70 chilometri di profondità nel sottosuolo. Proprio in questo periodo dell'anno, oltre ai residenti sono migliaia i turisti in vacanza sull'isola, tra questi anche molti italiani. Al ...