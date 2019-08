Tennis | il nuovo ranking di Jannik Sinner | l’altoatesino scala la classifica grazie al

Tennis - la crisi di Marco Cecchinato. Il nuovo tecnico Vico : “Gli manca fiducia. Un mental coach? Vedremo” : Marco Cecchinato sta attraversando un momento davvero molto difficile, in questa stagione ha collezionato addirittura 13 sconfitte all’esordio in un torneo (le ultime sette consecutive) ed è sprofondato alla 63esima posizione del ranking ATP dopo essere stato numero 16 a febbraio. Il Tennista, reduce dal ko contro Charpy a Kitzbuehel, si è bloccato e non riesce a tornare quello dei giorni migliori, il giocatore capace di disputare la ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Sonego promosso al secondo turno - Cecchinato nuovo ko : Luci e ombre per il Tennis italiano nell’ATP di Kitzbühel (Austria). Lorenzo Sonego, impegnato nel match di primo turno del torneo sulla terra rossa austriaca, annulla ben otto match point e la spunta contro l’argentino Federico Delbonis (n.63 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) in un confronto infinito, durato ben 3 ore e 39 minuti di partita. Un match all’ultimo sangue che ha premiato la determinazione del ...

Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova : la Tennista americana di nuovo in finale : Serena Williams raggiunge la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: la tennista americana supera Strycova in due set e prenota la sfida contro Simona Halep Come nell’edizione 2018, Serena Williams sbaraglia ogni avversaria sul suo cammino e raggiunge la finale di Wimbledon. Percorso netto per la 23 volte campionessa Slam che mette nuovamente nel mirino il record di Margaret Court. Bastano appena 61 minuti alla numero 10 al mondo ...

Tennis - Lorenzo Sonego vince ad Antalya ed entra tra i primi 50 al mondo. La scalata dell’azzurro e il nuovo ranking ATP : Saranno quattro da lunedì gli italiani tra i primi 50 della classifica ATP: la vittoria odierna nel torneo di Antalya proietta Lorenzo Sonego al numero 46, suo best ranking, a poche posizioni da Marco Cecchinato. Col trionfo odierno Sonego arriva anche alla soglia dei 1000 punti, attestandosi a quota 970. ranking ATP (Top 50) 1 Novak Djokovic SRB 12415 2 Rafael Nadal ESP 7945 3 Roger Federer SUI 6620 4 Dominic Thiem AUT 4595 5 Alexander Zverev ...

Tennis - Flavia Pennetta è di nuovo incinta! In arrivo il secondogenito per Fabio Fognini : La grande famiglia del Tennis italiano si allarga. Flavia Pennetta e Fabio Fognini, infatti, sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita di Federico nel 2017, i due grandi campioni attendono l’arrivo del secondogenito che, al momento, non è ancora dato a sapersi se sarà maschio o femmina. Dopotutto le prime immagini del settimanale “Chi” che hanno messo in mostra la coppia in vacanza assieme al piccolo Federico non ...

Tennis – Marco Cecchinato cambia coach : il nuovo allenatore sarà Uros Vico : Dopo la separazione da coach Simone Vagnozzi, Marco Cecchinato ha annunciato Uros Vico come suo nuovo allenatore Nei giorni scorsi, Marco Cecchinato ha annunciato che, dopo 2 anni e mezzo di collaborazione, Simone Vagnozzi non sarà più il suo coach. Tramite un messaggio postato su Instagram, cinque giorni dopo la separazione dal vecchio allenatore, il Tennista siciliano ha annunciato che sarà Uros Vico il suo nuovo allenatore per i ...