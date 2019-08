Tennis – Fabio Fognini cambia coach | ufficiale a fine anno la separazione da Franco Davin

Tennis - Fabio Fognini cambia allenatore a fine stagione? Davin potrebbe lasciare il ligure : Fabio Fognini cambierà l’allenatore al termine di questa stagione? La notizia è stata diffusa dal celebre giornalista argentino Sebastian Torok, penna de La Nacion che ne ha parlato sul suo account Twitter. Franco Davin dovrebbe dunque lasciare il ligure ma si attendono conferme, al momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia. Davin, storico coach di Del Potro, era stato ingaggiato tra il 2016 e il 2017, nelle ultime ...

Tennis - ATP 250 Los Cabos 2019 : Fabio Fognini esce ai quarti di finale contro Taylor Fritz e scivola appena fuori dai primi dieci : Si conclude ai quarti di finale, e dunque senza difesa del titolo, il torneo di Fabio Fognini a Los Cabos. Il ligure è stato sconfitto dall’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-1 7-6(1), e vede così svanire, almeno per il momento, la top ten: ci sono infatti 80 punti a dividerlo dal sudafricano Kevin Anderson. Fritz sfiderà in semifinale il moldavo Radu Albot, che ha superato l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-3 6-3. ...

Tennis - Fabio Fognini e la grande sfida dell’estate : restare nella top 10 anche dopo i tornei americani : Non l’ha mai detto esplicitamente ma quello di entrare tra i primi dieci del mondo, magari con il corollario di una vittoria in un torneo importante, era uno degli obiettivi della carriera di Fabio Fognini. E a 32 anni suonati, più anziano di sempre a entrare per la prima volta tra i primi dieci del Tennis maschile, il ligure di Arma di Tagglia l’ha realizzato poco più di un mese dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo, catapultandosi ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Fabio Fognini soffre ma accede ai quarti di finale. Sconfitto Granollers in tre set : Fabio Fognini soffre ma, alla fine, la spunta contro lo spagnolo Marcel Granollers (n.103 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, dove l’anno scorso vinse in finale contro Juan Martin Del Potro, il ligure si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di gioco. Un match nel quale il n.9 del ranking ha denunciato qualche passaggio a vuoto di troppo che comunque non gli è ...

Tennis - Ranking ATP (29 luglio) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano il roster della top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori, il russo Karen Khachanov, l’italiano Fabio Fognini e l’altro ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fabio Fognini accede ai quarti di finale. Sconfitto il tedesco Molleker : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Amburgo. Il nativo di Arma di Taggia e dieci del mondo ha Sconfitto in due set il tedesco Rudolf Molleker, numero 150 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. L’equilibrio del primo set viene spezzato da Molleker nel sesto game, con il tedesco che sfrutta due brutti errori di Fognini e alla fine ottiene il break. Il ...

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Stefano Travaglia ai quarti - eliminati Fabio Fognini e Paolo Lorenzi : Oggi in campo ad Umago la parte alta del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250: nel secondo turno sulla terra battuta croata passa ai quarti Stefano Travaglia, mentre giungono al capolinea le esperienze di Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Domani in campo la parte bassa del tabellone, con gli impegni in casa Italia della wild card Jannik Sinner e del qualificato Salvatore Caruso. Il derby tra Fabio Fognini, numero 1 del seeding, e ...

Tennis - ATP Umago 2019 : per un problema fisico si ritira Fabio Fognini - Stefano Travaglia va ai quarti : Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne ...

Tennis - Ranking ATP (15 luglio) : Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic : Novak Djokovic si conferma in vetta al Ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del Tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Flavia Pennetta è di nuovo incinta! In arrivo il secondogenito per Fabio Fognini : La grande famiglia del Tennis italiano si allarga. Flavia Pennetta e Fabio Fognini, infatti, sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita di Federico nel 2017, i due grandi campioni attendono l’arrivo del secondogenito che, al momento, non è ancora dato a sapersi se sarà maschio o femmina. Dopotutto le prime immagini del settimanale “Chi” che hanno messo in mostra la coppia in vacanza assieme al piccolo Federico non ...