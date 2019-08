Tav Torino-Lione | gli ingegneri bocciano le analisi | scelta sostenibile e strategica

Corteo ‘No Tav’ - manifestanti entrano nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte : (Agenzia Vista) Chiomonte, 27 luglio 2019Corteo 'No Tav', manifestanti entrano nel cantiereNo Tav hanno oltrepassato una cancellata che sbarrava la strada verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Le immagini riprese dagli agenti di Polizia schierati. _Courtesy Polizia di StatoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Corteo No Tav ...

In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-Tav che sTavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

Tav - Ministero dei Trasporti invia all’Ue la lettera con il “sì” alla Torino-Lione : “Ci impegniamo a terminare l’opera” : È partita dal Ministero dei Trasporti poco dopo la mezzanotte la lettera con cui l’Italia conferma all’Unione Europea la sua volontà di portare a termine la costruzione dell’alta velocità sulla Torino-Lione. Nel testo si fa riferimento al “discorso del presidente Conte del 23 luglio scorso” nel passaggio in cui si afferma che “costerebbe di più bloccarla che farla”, anche “ in considerazione dei maggiori impegni di spesa ...

Torino-Lione - le previsioni dei No Tav : “Fase nuova - ma da 30 anni dicono che partiranno i cantieri. Prima devono fare opere complesse” : “L’ok di Conte sbloccherà i bandi di gara, ma i cantieri non ripartiranno così presto. L’opera non la vedremo mai”. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui martedì sera ha sancito il via libera alla Torino-Lione, non sembrano preoccupare più di tanto gli attivisti No Tav. La comunità della Val Susa che da oltre 20 anni si batte contro la realizzazione della linea ferroviaria super veloce si è ...

Il documento riservato che spiega perché Giuseppe Conte abbia detto sì al Tav Torino Lione : Fanpage.it ha potuto visionare l'appunto riservato alla base della decisione di Giuseppe Conte di dare il via libera definitivo alla realizzazione dell'alta velocità Torino - Lione. A pesare non solo i costi che l'Italia avrebbe dovuto sostenere in caso di rinuncia, ma anche l'aumento del finanziamento europeo e soprattutto la non disponibilità della Francia ad aprire alla completa revisione degli accordi.Continua a leggere

Tav - Appendino : “Ora M5s sia coerente in Aula. No a gruppo misto in consiglio a Torino - spero la mia maggioranza vada avanti” : “L’amarezza e la frustrazione sono legittime, spero che il Movimento 5 Stelle sia coerente in Parlamento ma d’altra parte non abbiamo il 51%…”. Chiara Appendino è quella che rischia di più dopo l’annuncio dell’apertura al Tav da parte del premier Giuseppe Conte. La sua giunta a Torino rischia di non reggere il sì alla Torino-Lione: “Il mio auspicio è che la mia maggioranza vada avanti, visto che abbiamo ...

Tav Torino Lione : Conte “governo per il sì” - Di Maio “è opera dannosa” : Tav Torino Lione: Conte “governo per il sì”, Di Maio “è opera dannosa” Si spacca la maggioranza sulla tav Torino Lione. La conferenza stampa di ieri – 23 settembre – del primo ministro, Giuseppe Conte, ha provocato un vespaio di polemiche all’interno del Movimento. Conte ha dato il suo “sì” alla grande opera, assecondando così la volontà del ministro dell’Interno. Proprio Salvini ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

Tav : costi - numeri e struttura della ferrovia Torino-Lione. La tratta principale costerà 8 - 6 miliardi di euro : Circa 8,6 miliardi di euro. È questo il costo della tratta principale del Tav a cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è deciso ora a dare il via libera. La nuova ferrovia Torino-Lione per il trasporto di merci e persone è lunga 270 chilometri ed è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 assi della rete di trasporto europea TEN-T. La sezione principale, quella transfrontaliera – 65 chilometri tra Susa, in Italia, ...

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

No Tav - il M5S Torino incontra gli attivisti. Restano le distanze fra i “no” e i “forse” : tutto rinviato all’incontro con Di Maio : Pochi punti in comune e una distanza siderale sul metodo. Servirà la mediazione di Luigi Di Maio per provare a trovare un punto d’incontro su una linea comune. Questo l’esito dell’assemblea di venerdì sera tra attivisti, eletti locali e parlamentari M5s di Torino e provincia, un incontro organizzato in concomitanza di una serie di eventi: l’avvio dei bandi di gara di Telt, la società italo-francese che sovrintende la costruzione ...

Torino - madre investe e uccide la figlia di un anno : “STava facendo retromarcia” : Una bambina di poco più di un anno è morta investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa, a Villarbasse, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna avrebbe investito la figlia in retromarcia. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all’improvviso si è staccata per andare dietro la ...

La sindaca di Torino Chiara Appendino è indagata per una consulenza al suo ex porTavoce : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è indagata: "Ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo”, annuncia lei stessa attraverso un post su Facebook.Continua a leggere

Torino - sindaca Appendino indagata per concorso in peculato : “Consulenza da 5mila euro a ex porTavoce” : Nuovo avviso di garanzia per Chiara Appendino. La sindaca 5 stelle di Torino è chiamata a rispondere di concorso in peculato. E’ stata la stessa prima cittadina a comunicare su facebook di avere ricevuto l’avviso. Le indagini riguardano la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. La vicenda è nota e riguarda un incarico da 5mila euro che Pasquaretta aveva ricevuto quando faceva parte ...