Tav | Patuanelli | ‘sì Lega viola contratto governo’

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspetTavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...