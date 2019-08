Sulla giustizia vince sempre il partito dell' impunità da quasi trent' anni

Scontro Sulla giustizia. E Salvini : «Se mi stufo la parola agli italiani» : «Se mi stufo la parola agli italiani», sbotta Matteo Salvini. «Si ricordi che non è al governo con Berlusconi», lo incalza il pentastellato Alfonso Bonafede. Anche...

È scontro Sulla giustizia - Salvini : ora riforma vera. I 5S : è come Berlusconi : Ancora liti nel governo. Il ministro: niente cose a metà Di Battista all’attacco: siete parte della mangiatoia

Lo stallo nella maggioranza Sulla riforma della giustizia : Un Consiglio dei ministri fiume terminato con uno stallo, di fatto, sulla riforma presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. La riunione di ieri a Palazzo Chigi, tra sospensioni e discussioni all'interno del governo gialloverde, è riuscita ad arrivare soltanto a un'approvazione 'salvo intese' del disegno di legge, che contiene deleghe al governo per ridurre i tempi dei processi civili e penali, nuove norme sul Consiglio superiore della ...

Lite continua Sulla giustizia : "Riforma vuota e inutile"... "Non governate con Berlusconi" : Un’intera giornata di confronto e scontro nel Governo non sono serviti a molto. sulla riforma della Giustizia, le posizioni di Lega e M5S sono ancora molto distanti. E sul fronte leghista si ribadisce il giudizio espresso ieri da Matteo Salvini sul testo presentato da Alfonso Bonafede, “una riformina” che il Carroccio non intende votare in Parlamento.“La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile - si legge in una ...

M5s e Lega si scontrano Sulla giustizia - intesa solo a metà : sì alla riforma “salvo intese” : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...

Lite 5S-Lega di 9 ore Sulla giustizia La riforma Bonafede parte a metà : Il nodo, sulla carta, è quello del processo penale. Anche se dopo aver trovato un'intesa su quello civile e sulla riforma del Csm, la Lega parla di testo totalmente "da riscrivere". Non bastano otto ore di confronto e un Consiglio dei ministri fiume fra M5s e Lega per accendere il disco verde sul ridisegno del sistema Giustizia da parte del ministro grillino Alfonso Bonafede Segui su affaritaliani.it

Il governo trema Sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Giustizia - 9 ore di lite tra Lega e 5 Stelle : salta l’intesa Sulla nuova prescrizione Salvini : si son fatti fregare dai magistrati : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Otto ore di battaglia Sulla riforma della giustizia che passa "salvo intese". Scontro Sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

Giustizia - intesa parziale Lega-M5S : accordo su Csm - non Sulla prescrizione Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Scontro Sulla giustizia - resa dei conti M5s-Lega | Cdm avanti tra sospensioni e pause-spuntino : Dopo circa due ore di sospensione è ripreso a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che deve esaminare la riforma della giustizia