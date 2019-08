Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 4 agosto 2019) La giunta militare e l’opposizione civile delfirmeranno il 17unache traghetti il paese verso un processo di democratizzazione e libertà elettorale. L’intesa è stata raggiunta il 3, dopo mesi di trattative fra il Consiglio militare di transizione e le Forze per la libertà e il cambiamento

fisco24_info : Sudan, il 17 agosto la firma della nuova dichiarazione costituzionale: La giunta militare e l’opposizione civile de… - AlbMagna17 : Non sarà il #Papeete, ma in Sudan è stato firmato un accordo tra militari e opposizione civile per avviare un gover… - Paesedellanima : RT @nigrizia: Ascolta il #GRAfrica del #2agosto! Parliamo di quattro persone uccise dai militari in Sudan, di uccisioni arbitrarie compiute… -