Stragi di El Paso | «colpa di chi alimenta il razzismo negli Usa»

USA : due Stragi in poche ore - 7 morti a Dayton - 20 a El Paso : Una sparatoria è stata registrata a Dayton in Ohio. La polizia, secondo quanto riferiscono i media locali, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni spari in un distretto di arti e divertimento della città americana. Il primo bilancio è di sette morti, ma sarebbero di più le persone colpite da uno o più sparatori. Uno dei presunti killer sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia.Il Dayton Daily News riferisce di ...