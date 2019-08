Stati Uniti | strage anche a Dayton in Ohio | killer apre il fuoco nelle vie della movida

Nuova sparatoria negli Stati Uniti : ci sarebbero almeno 7 vittime e un assalitore ancora in fuga : A poche ore dalla strage di El Paso, in Texas, un'altra sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta a Dayton, in Ohio. Un uomo avrebbe aperto il fuoco, uccidendo almeno 7 persone. Dalle prime ricostruzione dei media locali, ci sarebbe anche un secondo assalitore, che si è dato alla fuga a bordo di un'auto, investendo anche un passante.Continua a leggere

Le ambasciate trattano lo scambio di prigionieri tra Italia e Stati Uniti : Stefano Vladovich Elder e Hjorth dopo la sentenza tornerebbero negli Usa. E Roma riavrebbe il velista Forti Roma Uno scambio di «prigionieri». Lee Elder Finnegan e Gabriel Christian Natale Hjorth, al posto di Chico Forti. Oppure Jerelle Lamarcus Gray, 22 anni, e Darius Montre McCullough, 21 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo, sempre in cambio del velista vicentino. L'ipotesi che, dopo il processo e l'eventuale condanna, i ...

Stati Uniti - trascina agente incastrato nel finestrino e lo scarica in autostrada : video-choc : Un video sconvolgente che arriva dagli Stati Uniti. Siamo a Dunwoody, in Georgia. Due agenti sono alle prese con un controllo di routine nei confronti di un uomo sospettato di aver usato il cellulare mentre era alla guida. E mentre gli agenti sono ai finestrini dell'auto, il sospettato tenta la fuga

Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence degli Stati Uniti : Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence degli Stati Uniti, per le critiche che l’annuncio della nomina aveva ricevuto da parte di Repubblicani e Democratici. Ratcliffe è un deputato della Camera dei Rappresentanti per lo

Gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato sui missili nucleari firmato con la Russia nel 1987 : Cioè il trattato che riguardava missili nucleari a media gittata, uno dei più importanti per fermare la cosiddetta "corsa agli armamenti"

Da settembre gli Stati Uniti imporrano nuovi dazi sui prodotti cinesi : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che dal primo settembre gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su beni d’importazione cinesi del valore di 300 miliardi di dollari all’anno: i dazi saliranno del 10 per cento. I nuovi dazi si aggiungeranno

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Sarà davvero un Dream Team? Un numero esagerato di assenze e defezioni : Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Khris Middleton, Jayson Tatum, PJ Tucker, Myles Turner, Kemba Walker. Dovevano essere questi i 20 giocatori tra cui Gregg Popovich avrebbe selezionato i 12 con i quali andare ai Mondiali di Cina 2019 per scrivere un altro capitolo ...

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili - dicono gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì

Burger King estenderà la vendita degli hamburger con la “carne impossibile” in tutti gli Stati Uniti : La catena di fast food Burger King estenderà a tutti gli Stati Uniti la vendita degli Impossible Whopper, cioè degli hamBurger a base vegetale ma che ricordano moltissimo il sapore e la consistenza della carne di manzo grigliata. Dopo una

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile uno status diplomatico privilegiato riservato ai principali alleati fuori dalla NATO : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile lo status diplomatico privilegiato di “major non-NATO ally” (MNNA), riservato ai principali paesi alleati che non fanno parte dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Oltre al Brasile lo possiedono

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo ha fatto sapere il dipartimento del Tesoro, spiegando che le sanzioni vietano a Zarif di viaggiare o effettuare transazioni economiche verso o attraverso gli Stati

Osama Bin Laden - gli Stati Uniti : "Morto il figlio Hamza. Era il suo erede alla guida di Al Qaeda" : Sarebbe morto, secondo quanto sostiene un articolo della Nbc News, Hamza Bin Laden. Agli Stati Uniti sarebbe giunta l'informazione Hamza, uno dei tre figli di Osama bin Laden, e possibile successore a capo di Al Qaeda, sarebbe deceduto. Non c'è ancora una conferma ufficiale, chiarisce l'emittente am

L’altalena che ricongiunge i bambini al confine tra Messico e Stati Uniti : (foto: Getty Images) Se i muri dividono, le altalene possono unire. Tra Messico e Stati Uniti la barriera fisica che divide i due paesi è sempre tema di scottante attualità ( e divisione politica), ma Ronald Rael e Virginia San Fratello, cofondatori dello studio di design Rael San Fratello, hanno deciso di aggirare l’ostacolo. Con il progetto Teetertotter Wall, infatti, hanno posto delle altalene rosa, tre, per consentire ai bambini di ...

Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che sarebbero finite : L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migranti sono Stati separati dai loro genitori, entrati illegalmente negli Stati Uniti. L’ACLU (American Civil Liberties