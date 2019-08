Spende in prostitute i soldi destinati alle cure del figlio malato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Pina Francone Un padre ha sottratto le finanze destinaredelletto per scialacquarli in escort, alcol e droga Ha rubato iper ledi suoimoltoperrli tutti in, alcol e droga. Un padre mostro e senza scrupoli, in Brasile, è accusato di aver saccheggiato le finanze raccolte da familiari e amici per acquistare i costosissimi farmaci salva vita per il piccolo di 19 mesi. Il bimbo, infatti, è affetto da una rara malattia degenerativa neuromuscolare e senza quelle medicine sarebbe in un'agonia ancor peggiore. Il padre degenere, come scrive Il Messaggero, è un 37enne disoccupato, che è stato arrestato dforze dell'ordine verdeoro mentre si trovava in un hotel a cinque stelle sulla spiaggia a Salvador, dove si era nascosto durante le sue folli spese. Il capo della polizia, circa l’arresto del padre, ha dichiarato: "Al ...

