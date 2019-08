Sparatoria in Ohio | ci sono morti e feriti | killer in fuga

Ohio - media locali : “Sparatoria a Dayton - almeno 10 morti”. La polizia sulle tracce di due uomini armati : “Uno è stato ucciso” : Dopo la strage di El Paso, dove sabato sera sono state uccise 20 persone e ferite altre 26, un’altra sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti, a Dayton, in Ohio, con almeno dieci morti. A riportarlo sono i media locali. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona alle prime ore del mattino di domenica. Si cercherebbe anche un ...

Sparatoria a Dayton - in Ohio - "possibili sette morti" : Un’altra Sparatoria negli Stati Uniti, a Dayton in Ohio, con “possibili sette morti”. E’ quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona nelle prime ore del mattino di oggi. Si cercherebbe anche un secondo uomo che potrebbe aver ...

