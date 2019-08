Spal-Verona antipasto Serie A | il test amichevole finisce in parità

Calciomercato - le trattative : scatto in attacco della Spal - il Lecce adesso fa sul serio - innesto del Verona : Sono calde le ultime di Calciomercato, ecco il punto che riguarda le squadre del campionato di Serie A. Attivissima la Spal che sta per definire l’arrivo di Stepinski dal Chievo, operazione da circa 3,5 milioni di euro, trattativa avviata anche con il Sassuolo per Di Francesco, i neroverdi che hanno piazzato il colpo Obiang, arriva dal West Ham per 10 milioni di euro compreso di bonus. Doppia operazione in casa Cagliari, dopo Rog ...

Ritiri Serie A - le ultime : bene Lazio e Spal - solo pari per ‘Fiorentina 2’ e Verona : Prosegue la preparazione per le squadre di Serie A che tra poco più di un mese inizieranno a battagliarsi per il campionato 2019-2020. La Lazio vince la seconda amichevole stagionale contro la Top 11 Cadore con il risultato di 12-0. In gran spolvero Correa, autore di ben 4 reti. Di Cataldi, Immobile (doppietta), Caicedo, Adekanye e Anderson (doppietta) le altre reti. In gol anche l’ultimo arrivato Jony. Non va oltre il pari, invece, ...