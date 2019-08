Sorriso Ferrari | prima vittoria per Schumacher junior in Formula 2 | “Grande emozione | mi

Fonte : lastampa

(Di domenica 4 agosto 2019) Il figlio di Michael vince la sprint race in Ungheria. Anche mamma Corinna e Binotto ad applaudirlo sotto il podio

