Sitting Volley | l’Italia chiude al secondo posto la Nerulum Cup | la vittoria ai bosniaci

(Di domenica 4 agosto 2019) A livello individuale, le ottime prestazioni fornite dall’azzurro Emanuele Di Ielsi, gli sono valse il titolo di MVP della competizione La terza e ultima giornata dellaCup conclusa ieri a Rotonda non ha riservato sorprese, con le squadre che hanno sostanzialmente confermato le forze in campo. Gli azzurri di Emaunele Fracascia, infatti, si sono dimostrati ancora una volta superiori ai turchi del Karaman grazie ad un secco 3-0 (25-11, 25-23, 25-16), ma allo stesso tempo non sono riusciti a sfilare il primato aidell’Oki Fanomi, che hanno chiuso il triangolare al primograzie al successo proprio sulper 3-0 (25-12; 25-23; 25-22). A livello individuale, le ottime prestazioni fornite dall’azzurro Emanuele Di Ielsi, gli sono valse il titolo di MVP della competizione. Risultati della terza giornata Karaman-Oki Fantomi (BHI) 0-3 (12-25; 5-25; ...

