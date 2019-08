Silvio Berlusconi scaricato da tutti | ecco il deputato che lascia Forza Italia | un

Laura Ravetto - sfogo brutale contro i traditori di Silvio Berlusconi : "Mi rompo i c*** e faccio i nomi" : E all'improvviso, piove su Twitter il brutale sfogo di Laura Ravetto. In questi giorni convulsi per Forza Italia, con lo strappo di Giovanni Toti e il malessere di Mara Carfagna, con Silvio Berlusconi accerchiato, la deputata si spende in un durissimo messaggio, assai allusivo e sibillino, postato s

Giovanni Toti - altra bomba su Silvio Berlusconi : "Ho sentito Mara Carfagna - e..." : Sceglie Repubblica, Giovanni Toti, per presentare il suo nuovo soggetto politico che sorgerà dopo la traumatica rottura con Forza Italia e Silvio Berlusconi. "Sarà Cambiamo! Si declina bene con tutto quello che vogliamo fare - spiega in un'intervista -: cambiare il centrodestra, l'Italia, le regole

Silvio Berlusconi stritolato da Matteo Salvini : il sondaggio che segna la fine di Forza Italia : La politica è bastarda, quando il vento ti gira contro, non c' è modo di recuperare. Ogni errore diventa irrimediabile, ogni merito viene scordato e ogni ragione azzerata. È la storia dell' ultimo anno e mezzo tra Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo 2018 il sorpasso, con la Lega sopra il 17% e Forza It

Silvio Berlusconi - durissimo sfogo contro Mara Carfagna : "Si è montata la testa. Quella..." : Berlusconi si aggira per i 4500 metri quadri di villa Certosa parlando nervosamente al telefono. È inviperito. Non certo per l' addio di Giovanni Toti, che era ampiamente previsto e che non disturberà i sonni di nessuno a Porto Rotondo («Bisognava buttarlo fuori due mesi fa», dice a uno dei suoi il

Silvio Berlusconi insultato da Marco Travaglio : "Vilipendio di cadavere" : I vecchi nemici non si scordano mai. Soprattutto se su quel nemico si ha costruito una carriera e un'ossessione. E infatti Marco Travaglio, in questi giorni difficilissimi per Forza Italia, torna a sparare contro Silvio Berlusconi. Lo fa sul Fatto Quotidiano di sabato 3 agosto, dove dedica il suo ed

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti lascia e si porta dietro parlamentari e senatori : ecco chi sono i big di Fi : "Questo partito è diventato Forza Ghedini e noi ci siamo stufati". Dopo il terremoto che ha scosso Forza Italia con l'addio di Giovanni Toti e l'autoesclusione di Mara Carfagna, i parlamentari sono sul piede di guerra. In realtà il Cavaliere, in vacanza a Porto Rotondo, già la sera stessa della "tav

Vittorio Feltri : "Forza Italia è morta. Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini si sono ammazzati a vicenda" : Disastro totale. Forza Italia è morta. Trattasi di suicidio. Dopo 26 anni di molte gioie e moltissimi dolori, Silvio Berlusconi ha staccato la spina al suo partito e lo ha soppresso per disperazione. Poiché, tuttavia, l' uomo non è di legno, non è rassegnato a scomparire dalla scena politica, nonost

Silvio Berlusconi - la verità : ecco perché ha ammazzato Forza Italia : Quando non sanno più che altro fare, i tedeschi invadono la Polonia; Silvio Berlusconi rifonda Forza Italia, ne fa una cosa più triste di prima e l' affida a qualcuno di cui si stufa dopo pochi minuti. I suoi parti sono tutti, invariabilmente, preceduti e seguiti da una spaventosa sindrome depressi

Silvio Berlusconi - il blitz del "partito di Arcore" : così ha tradito la promessa fatta a Mara Carfagna : Una giornata drammatica, quella di giovedì 1 agosto, per Forza Italia. Dopo l'annuncio del lancio de L'altra Italia, il summit in cui Silvio Berlusconi dice sì alle primarie, ma solo per gli iscritti, e soprattutto nomina un nuovo ufficio di coordinamento accostato da Mara Carfagna all'"ufficio liqu

Silvio Berlusconi silurato anche da Renato Brunetta : "Fallimentare". Per Forza Italia è finita davvero : Caos totale in Forza Italia dopo il tavolo di lavoro di giovedì 1 luglio. Il risultato? Giovanni Toti molla il partito, Mara Carfagna - considerata fino a poco fa una fedelissima di Silvio Berlusconi - mette in discussione il suo percorso con gli azzurri. A terremotare gli equilibri, il "no" alle pr

Silvio Berlusconi - altra cannonata di Mara Carfagna : "Piccolo cabotaggio - ora so dove andare" : Mara Carfagna non si nasconde più all'interno di Forza Italia, soprattutto dopo l'annunciato addio di Giovanni Toti. E proprio sull'esito negativo del "tavolo delle regole" di giovedì 1 agosto la vicepresidente alla Camera commenta: "Forza Italia si è trovata a un bivio: accontentare una ristretta c

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi svela la rivoluzione del 4 settembre : "Ecco il piano - l'unico possibile" : "È un progetto di sviluppo, il migliore possibile, per creare un campione europeo della tv commerciale capace di resistere e competere nel mondo dei giganti del web made in Usa, sempre più dominatori del mercato". Esordisce così Pier Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa in cui si sbottona

Silvio Berlusconi - l'accusa di Giovanni Toti ad Agorà Estate : "Ecco a chi vuole salvare la poltrona" : Giovanni Toti torna a parlare dell'addio a Forza Italia, annunciato in occasione del "tavole delle regole" di giovedì 1 agosto. E picchia ancora una volta durissimo contro Silvio Berlusconi. "Tra traghettare Forza Italia al futuro, farla cambiare ma perderne sostanzialmente un pezzo di controllo, si

PierSilvio Berlusconi : «Media for Europe nata sfidare i giganti del web» : Mediaset punta sull'Europa per lanciare la sfida ai colossi web. Lo spiega Piersilvio Berlusconi, ad della società, in un'intervista in apertura di prima pagina alla Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europe, di cui anticipa i piani....