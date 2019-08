Sicurezza | Speranza | ‘decreto incostituzionale’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Il decreto Salvini è incostituzionale. Calpesta i principi fondamentali del diritto internazionale del mare. è pazzesco punire chi salva le vite in mare peggio di come si puniscono i clan malavitosi”. Cosi il segretario di Articolo Uno, Roberto. L'articolo, ‘decreto incostituzionale’ CalcioWeb.

retismagister : @GiuseppeNava3 @yoygiada Speriamo non tanto presto... fa bene all'anima vedere i resti di quelli che si ritennero (… - Annalisa_1971 : RT @sociofra: @Annalisa_1971 Quanto ti manca.... Oggi sono 45 anni che è morto mio padre, in una torrida giornata di agosto.... una vita, c… - sociofra : @Annalisa_1971 Quanto ti manca.... Oggi sono 45 anni che è morto mio padre, in una torrida giornata di agosto.... u… -