Si chiamerà Cambiamo! il nuovo movimento politico di Giovanni Toti

(Di domenica 4 agosto 2019) Con Salvini "siamo su due spiagge diverse. Ma parallele". Così il governatore della Liguria,, in un'intervista a Repubblica in cui spiega che non voterà la fiducia al decreto Sicurezza bis perché preferisce astenersi, e fa sapere che il suosi". "Non ci opponiamo ai provvedimenti giusti, come il decreto sicurezza. Ma se viene posta la fiducia, allora ci asterremo. Forse lasceremo l'aula. Ma non voteremo contro", afferma. E aggiunge: "È difficile votare la fiducia a questo governo, ma è altrettanto difficile vedere la bava alla bocca di Forza Italia che bada più a fare un dispetto a Salvini, che il bene del Paese. Il decreto è un provvedimento utile". piegando il nome del suopoi dice: "Si declina bene con tutto quello che vogliamo fare: cambiare il centrodestra, l'Italia, le ...

