Scuolabus | per la Corte dei Conti le spese del servizio spettano alle famiglie | non al

Tragedia Scuolabus : Ramy e Adam - da eroi con la cittadinanza a bulli di periferia : Qualche giorno fa, Adam e Ramy hanno ottenuto la cittadinanza italiana ben prima del compimento del 18esimo anno di età. Secondo quanto riportato da alcune fonti, però, pare che nei giorni successivi alla cerimonia, i due ragazzi siano stati protagonisti di atti di bullismo e comportamenti arroganti. In molti ricorderanno la terribile vicenda dello scuolabus di San Donato guidato da Ousseynou Sy con 51 ragazzi a bordo. Proprio quello in cui ...

Lasciò i bimbi sullo Scuolabus dopo l’incidente. Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la patente. : Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorso dopo l’incidente accaduto mentre conduceva uno scuolabus sui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Lo scuolabus che guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 ...

Scuola : Anci Veneto scrive a governo - necessario intervento per servizio Scuolabus (2) : (AdnKronos) - Nella nota di Anci Veneto, che è stata inviata anche a tutti i sindaci, si sottolinea come “l’applicazione rigorosa di tale principio rende impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolar

Scuola : Anci Veneto scrive a governo - necessario intervento per servizio Scuolabus : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha scritto oggi al governo, nello specifico al Ministro dell’Interno ed al Ministro della Famiglia ed alla Disabilità, per richiedere l’intervento sul servizio Scuolabus i cui costi rischiano di gravare integralmente sulle spalle delle famiglie senza che i

Venezia - si addormenta nello Scuolabus - bimba di 3 anni rimane a bordo per due ore da sola : Una bimba di tre anni è rimasta in uno scuolabus per due ore sotto il sole cocente, in un deposito. Si erano dimenticati di lei perché si era addormentata durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Scorzé, in provincia di Venezia. La piccola non ha avuto conseguenze fisiche, ma quando è stata ritrovata era in lacrime.Continua a leggere

