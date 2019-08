Scuola | decreto legge PAS e concorso straordinario ultime notizie | ecco le obiezioni del

Scuola - l'ira dei sindacati contro il governo : "Si sblocchi il decreto salva precari" : I Confederali, Gilda e Snals denunciano il ritardo sull'intesa già siglata col ministro Bussetti per stabilizzare 55mila docenti: "Conte intervenga o sarà un disastro"

Concorsi Scuola 2019 - c’è il decreto per 53.627 nomine. Una tempistica aggiornata : Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza la nomina in ruolo di 53.627 docenti per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con i Concorsi Scuola 2019 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Oltre al decreto sono state rese note le istruzioni operative per le nomine a tempo indeterminato e i prospetti di ripartizione. Il 9 agosto il testo verrà presentato al Consiglio dei Ministri. Vediamo assieme tutte ...

Scuola - decreto precari : le anticipazioni di Bussetti a Il Messaggero : I docenti precari con 36 mesi di servizio attendono che il governo emani il decreto che disciplina il concorso straordinario e i nuovi Pas, frutto dell’intesa con i sindacati del 24 aprile. È pronto, per essere approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto che darà l’avvio alla stabilizzazione per circa 24 mila docenti precari. Lo stesso ministro Bussetti ne ha spiegato a Il Messaggero il contenuto. Non solo concorsi Lo schema di ...

Concorso Scuola straordinario e Pas - in arrivo il decreto d'urgenza : bando entro l'anno : Già predisposto il decreto legge che a breve andrà a definire il prossimo Concorso scuola straordinario e il Pas per i docenti con almeno tre anni di servizio. Il testo, che molto probabilmente sarà divulgato la prossima settimana, dovrà poi arrivare ed essere valutato dal Parlamento al fine di effettuare varie ed eventuali rettifiche e cambiamenti. Infine, poi, ci sarà l’approvazione definitiva che darà il via alle procedure per bandire ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : decreto Miur vicinissimo - le novità : Possibili novità in arrivo questa settimana per quanto riguarda l’avvio dei nuovi PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, infatti, ha annunciato che il decreto che farà partire la procedura riguardante i nuovi corsi abilitanti si trova attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri: ciò significa che potrebbe vedere la luce in questa settimana. PAS ultime notizie: Bussetti lascia intendere ...

Concorso Scuola straordinario e Pas - Bussetti dà l'ufficialità : ''l decreto a luglio' : Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei ...

Bussetti annuncia : PAS e concorso straordinario Scuola - in arrivo il decreto a luglio : Il decreto per i PAS e il concorso straordinario nella scuola secondaria per i docenti con tre anni di servizio, sta per arrivare: a confermarlo è il ministro Bussetti. Intervistato dal Corriere, afferma: “Entro luglio intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“. PAS e concorso straordinario e ...