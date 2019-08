Savona | Savona | 12enne colpito in spiaggia a Bergeggi da cassonetto lanciato da

Savona - lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi : grave 12enne che dormiva in tenda : L’altra notte un ragazzino francese di dodici anni è stato colpito da un bidone dei rifiuti lanciato sulla spiaggia di Bergeggi (Savona) in cui stava dormendo nella tenda con i genitori arrivati in vacanza in Liguria. Il paziente è ricoverato al Gaslini di Genova e la prognosi è riservata. La mamma e il papà: “Atto criminale, speriamo che i responsabili vengano trovati”.Continua a leggere

Savona - gettano cassonetto dalla strada sulla spiaggia sottostante : grave un 12enne ferito al volto mentre dormiva : Il bimbo, un francese, passava la notte in tenda con i genitori a Bergeggi. Per gli inquirenti si tratta di un raid contro il campeggio abusivo

Savona - camionista drogato guida contromano : scatta la denuncia : Marco Della Corte Il guidatore era sotto effetto di varie sostanze quali cannabinoidi, cocaina e benzodiazepine: l'uomo ha avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo Il conducente di un camion ha provocato un grave incidente lungo la SS 29 di Cairo Montenotte (Savona). L'uomo, un 48enne di Nizza Monferrato, era sotto effetto di droghe al momento del sinistro. È stato infine deferito in stato di libertà da parte ...

Savona : 'Von der Leyen monitorerà conti italiani? Non le abbiamo delegato nostro potere' : Paolo Savona, durante la trasmissione 24 Mattino su Radio 24, ha commentato le prime dichiarazioni della nuova Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ha affermato che i toni di queste prime frasi non gli piacciono, ma che comunque auspica un cambio di passo nei rapporti tra Italia ed Europa. A suo parere il nostro Paese ha affrontato crisi ben più gravi di quella odierna e perciò supererà anche questa grazie alle proprie ...

Ue - Savona : “Ursula Von der Leyen dice che monitorerà conti italiani? Non mi faccio disturbare da questa frase. Diamoci una calmata” : “La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha detto che monitorerà da vicino i conti italiani? questa frase, detta così, non mi piace. Non avrebbe dovuto dire che sta monitorando, come se noi avessimo delegato il nostro potere. Noi siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale e io mi attendo da Von der Leyen un discorso di diverso ...

Per Savona Von der Leyen comincia male : "Diamoci tutti una calmata" : “Non mi piace quella frase, dovrebbe essere in positivo”. Il presidente della Consob Paolo Savona commenta un passaggio della prima intervista di Ursula Von der Leyen, neo presidente della Commissione europea, in cui afferma che monitorerà attentamente i conti pubblici italiani.“L’Europa non deve mandare messaggi: ‘Avete un rischio, avete un rischio’ - spiega ai microfoni di Radio 24 - il nostro rischio ...

Savona - operaio cade nella stiva di una nave e muore. I colleghi indicono sciopero di 24 ore : Un operaio che stava pitturando il soffitto della nave Ilektra ormeggiata nel porto d Savona è caduto ieri facendo un volo di 20 metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei colleghi, che insieme ai sindacati hanno indetto una giornata di sciopero.Continua a leggere

Uccisa a Savona - cosa dice l’autopsia su Deborah Ballesio : sparati sei colpi - uno alla testa : Deborah Ballesio, Uccisa sabato sera a Savona, è stata raggiunta da 6 colpi esplosi dalla pistola Smith & Wessson 357 Magnum del suo ex marito Domenico “Mimmo” Massari. Uno l'ha colpita alla testa. Sono le conclusioni del medico legale che oggi ha eseguito l'autopsia sul corpo della donna. L’omicida aveva detto di averla colpita 5 volte.Continua a leggere

Savona - uccide l’ex moglie : Domenico Massari si costituisce. “Non sono pentito - mi dispiace solo di aver ferito una bimba” : “sono consapevole di quel che ho fatto e non me ne pento. Ho solo un forte senso di colpa per quella bambina ferita“. Così ha detto agli agenti Domenico Massari quando si è presentato davanti al carcere di Sanremo per costituirsi. L’uomo, 54 anni, è accusato di omicidio premeditato per aver ucciso a colpi di pistola la sua ex moglie Deborah Ballesio, morta sabato notte durante una serata di karaoke all’Aquario di via Nizza a ...

Deborah uccisa a Savona - l'ex marito : «L'ho fatto per soldi - non per gelosia. Mi aveva tolto tutto» : È durato circa due ore l'interrogatorio di Domenico Massari, sentito oggi pomeriggio in procura a Savona dal pm Chiara Venturi, insieme al procuratore capo Ubaldo Pelosi e al capo della...

Savona - uccide la ex al karaoke : “L’ho fatto per soldi - non per gelosia. Mi aveva tolto tutto” : "Mi sono costituito quando saputo di bimba ferita”, così Domenico Massari, autore dell’omicidio della ex Deborah Ballesio sabato notte, nel locale Aquario di via Nizza. L'uomo ha ammesso il movente economico, non quello passionale. Nel 2015 aveva dato fuoco al locale (nel quale aveva investito 300mila euro) e all'abitazione della donna, patteggiando per questo 3 anni e 2 mesi di reclusione.Continua a leggere

Savona : quel libro in cui Deborah sapeva che sarebbe morta : Aveva già previsto tutto, Deborah Ballesio, uccisa sabato sera dall’ex marito Domenico Massari, che dopo una fuga di 24 ore, stanotte si è costituito in carcere a Sanremo. «Tanto l’avrete già capito: io oggi forse… sono morta»: lo scriveva già tre anni fa in un manoscritto che, come riferisce il Corriere, aveva consegnato a Edoardo Raspelli, 70 anni, critico gastronomico con una carriera nella cronaca nera. Era il giornalista ad avere ...

Omicidio a Savona - quel libro in cui Deborah aveva previsto la sua morte : aveva già previsto tutto, Deborah Ballesio, uccisa sabato sera dall’ex marito Domenico Massari, che dopo una fuga di 24 ore, stanotte si è costituito in carcere a Sanremo. «Tanto l’avrete già capito: io oggi forse… sono morta»: lo scriveva già tre anni fa in un manoscritto che, come riferisce il Corriere, aveva consegnato a Edoardo Raspelli, 70 anni, critico gastronomico con una carriera nella cronaca nera. Era il giornalista ad avere ...

Savona - le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie : Savona, le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie Le telecamere posizionate sul lungomare hanno ripreso Domenico 'Mimmo' Massari proprio negli istanti che precedono gli spari. La sequenza mostra anche diverse persone che scappano, probabilmente intimorite dai colpi di pistola Parole chiave: ...