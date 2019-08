San Giovanni Maria Viennay Si celebra oggi 4 agosto il patrono di Ars

San Giovanni Rotondo - incendio distrugge 33 mezzi della raccolta rifiuti : Emanuela Carucci Nel Comune foggiano rogo nell'area di parcheggio. Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri Un incendio è divampato all'interno del parco mezzi della Tekra, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo, un Comune in provincia di Foggia. Le fiamme hanno distrutto 33 mezzi utilizzati per lo smaltimento della spazzatura in paese. Al momento del rogo erano tutti in sosta nell'area parcheggio, in ...

Traversata dello Stretto : Villa San Giovanni accoglie l’élite italiana del nuoto di fondo : Ottanta atleti dai 14 ai 65 anni, provenienti da 22 città diverse. Quarantaquattro società coinvolte con i nuotatori di punta del panorama italiano. Sono questi alcuni dei numeri della 55esima edizione della Traversata dello Stretto presentata questa mattina al Comune di Villa San Giovanni e che si svolgerà il prossimo 4 agosto nello specchio d’acqua che va da Torre Faro a Cannitello, per terminare nel nuovissimo molo di sottoflutto di Villa San ...

Ospedale San Giovanni - martedì apre ‘Casetta Mamme’ : Roma – L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata martedi’ 30 luglio inaugura la “Casetta Mamme”. Questa Azienda e’ identificata, nel sistema delle reti, quale Hub della rete perinatale avendo al suo interno la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dotata di 8 posti letto. Il fatto di essere Hub comporta che spesso i neonati a rischio vengano trasferiti da altri ospedali situati anche fuori Roma con notevole ...

Giovanni ConverSano : 'sposo la mia compagna Giada'/ 'Non c'è ancora la data - ma...' : Giovanni Conversano annuncia il matrimonio con la compagna Giada Pezzaioli anche se ammette: 'una data ancora non c'è, ma...'.

Il pugno duro del Viminale : commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 dopo gli arresti all'ospedale San Giovanni Bosco : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del ministro dell?Interno, ha nominato la commissione di accesso presso l?Asl Napoli 1 per verificare l?eventuale sussistenza di...

Lele Mora querelato da Giovanni ConverSano : assolto : La Cassazione ha assolto Lele Mora, querelato per diffamazione da Giovanni Conversano, diventato noto per la partecipazione come tronista a Uomini e Donne, e del quale Mora per un periodo era stato manager. I fatti si riferiscono a una serie di puntate del programma di Barbara D'Urso Pomeriggio 5, andate in onda nel marzo 2011, in cui erano volate offese e accuse reciproche. Una querelle andata avanti per vari giorni, rivangando divergenze ...

Omicidio Santo Alario : assolto l’amico Giovanni Guzzardo. Resta l’ultimo ad averlo visto : Giovanni Guzzardo non è l'assassino di Santo Alario, Lo ha deciso il gup i Termini Imerese Stefania Gallì, che ha assolto 'per non aver commesso il fatto' l'amico di Santo Alario, che con lui scomparve più di un anno fa da Capaci (Palermo). Guzzardo fu rintracciato sette mesi dopo, nascosto in un casolare dove aveva tagliato i rapporti con tutti. Di Santo Alario, invece, non è stato ritrovato neppure il corpo.Continua a leggere

ALDA D'EUSanIO/ Non condurrà Vite da copertina : al suo posto Giovanni Ciacci? : ALDA D'EUSANIO fatta fuori dal programma 'Vite da copertina': l'ex opinionista dell'Isola rimpiazzata da Giovanni Ciacci?

Sesto San Giovanni - 93enne uccide la moglie per gelosia : ‘Mi tradiva da 50 anni’ : Quando è arrivato in casa dei suoi per la consueta visita della domenica, si è ritrovato testimone di una scena drammatica. La madre, Luciana Bonzanini, era stesa a terra in una pozza di sangue, mentre il padre, Vasco Bimbatti, di 93 anni, era sulla sua carrozzina, con lo sguardo annebbiato dalla malattia, mentre fissava il vuoto e teneva il poggiapiedi della sua sedia a rotelle nella mano insanguinata. Quindi il figlio, dopo essersi ripreso ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Roma - donna morta investita da un camion mentre attraversa sulle strisce a San Giovanni : Una donna di 55 anni è morta a Roma dopo essere stata investita nei pressi di un cantiere della metro C, a piazzale Appio. In base ai primi accertamenti della polizia locale, la vittima...

‘Fai Brumotti per l’Italia’ - ultima tappa a San Giovanni Rotondo : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ultima tappa a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, per il ‘Fai Brumotti per l’Italia’, il viaggio in bicicletta e in diretta social di 17 tappe e 1.600 chilometri realizzato con il Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo. L’inviato di ‘Striscia La Notizia’, partito da ...