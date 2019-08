Salvini | «Questa sera potrei mandare a quel paese Di Battista»

Mozione di sfiducia a Salvini rinviata - Borghi (Pd) furioso col M5s : ‘È questa la vostra rivoluzione?’ : I deputati del Pd avevano presentato la Mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini, ma ieri M5s, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, durante la conferenza dei capigruppo, l’hanno respinta “a data da destinarsi”. Lo scopo del Partito democratico era quello di affrontarla nel mese di agosto, mentre a questo punto, probabilmente, si andrà a settembre. “Dov’è finita la vostra rivoluzione?” ha ...

Matteo Salvini coinvolto in un nuovo scandalo. E questa volta c’è di mezzo il figlio : Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate ...

"Questa non è giustizia". L'ira di Salvini contro i giudici buonisti : Fabio Franchini Ennesimo caso di malagiustizia. Aggredisce due agenti ma non viene incarcerato perché richiedente asilo. Non è la prima volta che i giudici riconoscono attenuanti del genere. E a farne le spese sono le vittime Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di ...

Niente pena perché è un rifugiato. Salvini : "Questa è giustizia?" : Fabio Franchini Il Tribunale di Monza non incarcera un richiedente asilo che ha aggredito due agenti. E il leghista sbotta contro le toghe Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di hashish. Ciò nonostante, il Tribunale di Monza, pur avendolo o condannato per direttissima a ...

Pietro Grasso : "Ho interrogato assassini di amici. Questa foto mi fa male. La difesa di Salvini preoccupa" : “Penso che la foto di cui tutti parlano, e che ovviamente mi guardo bene dal pubblicare, sia la prova di almeno un paio di reati, e probabilmente una buona arma in mano agli avvocati difensori dell’assassino. È una foto che mi fa male perché quel comportamento infanga il lavoro di migliaia di Carabinieri. Chi rappresenta lo Stato non deve fare queste cose”. Lo dichiara Pietro Grasso (Leu) in un lungo post su ...

Salvini : "Bene - ma peccato per il tempo sprecato" |Airola (M5s) : "Questa battaglia non può finire così" : Il vicepremier leghista guarda avanti: "Adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". Zingaretti: "Perso un anno". Forza Italia e Fratelli d'Italia all'attacco del ministro Toninelli

J-Ax : 'per i litigi con Salvini lavoro meno'/ Il ministro replica 'questa mi mancava' : J-Ax, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, confessa: 'da quando critico Salvini lavoro meno'. Il ministro replica su Instagram.

Matteo Salvini - l'ombra della scissione nella Lega : "Questa è la vostra Stalingrado" : La rivolta della Lega al Nord si respira in ogni festa locale, dalla Lombardia al Veneto. E rischia di diventare scissione. Lo slogan ormai è noto anche a Matteo Salvini, che quando dal palco nomina Luigi Di Maio e i M5s vede levarsi dalla platea sonori fischi: "Se non ci danno l'autonomia tanto val

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...

Silvio Berlusconi - cannonata a Matteo Salvini : "Questa è una vicenda sconcia" : No, l'incontro al Viminale organizzato da Matteo Salvini - un discreto atto di guerra al M5s, quantomeno un'aspra critica all'immobilismo di Luigi Di Maio e compagni - non è piaciuto neppure a Silvio Berlusconi. In serata, ospite al Tg4, il leader di Forza Italia ha puntato il dito parlando della vi

Luigi Bisignani : "Matteo Salvini è la vittima sacrificale di questa politica. Unica soluzione le elezioni" : Il Russiagate tutto italiano ha tolto qualsiasi tipo di autorevolezza all'Italia. Parola di Luigi Bisignani: "Il Russiagate è la tempesta perfetta per isolarci e certificare l'inconsistenza del governo in balia dei servizi di sicurezza di mezzo mondo, dalla Cia al Fsb erede del Kgb, passando dal Dgs

"Questa potrebbe essere l'ultima diretta" - Rackete ha denunciato Salvini : Nel documento si chiede il sequestro degli account social del ministro dell'interno. La denuncia per diffamazione e...

Sea Watch - Matteo Salvini e la nuova ipotesi di reato : "Cosa rischia". Il Pd vuole processarlo per questa foto : Rischia un'indagine, Matteo Salvini, e la colpa è aver pubblicato su Facebook una foto in compagnia di alcune agenti di polizia. Ad assicurarlo è Carmelo Miceli, deputato del Pd, che in una nota accusa il leader della Lega e vicepremier: "Ancora una volta Salvini usa le forze dell'ordine per propaga

Sea Watch - Salvini : “Questa notte si è rischiato il morto - la comandante fuorilegge è stata arrestata. Missione compiuta” : “comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta. P.s. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’ordine. Giustizia è fatta”. Lo scrive sulla sua pagina ...