Salvini | “I Cinque Stelle ci diano una mano | altrimenti il Paese lo miglioriamo anche da

Salvini su Facebook : "Cinque paesi europei e la Cei si faranno carico dei 116 migranti della Gregoretti" : Il ministro dell’Interno ha comunicato in una diretta su Facebook che autorizzerà perciò lo sbarco delle persone a bordo...

Salvini : i migranti della Gregoretti in cinque Paesi : A bordo emergenza sanitaria, con un caso di tubercolosi. Altri 40 migranti sono stati salvati da una ong tedesca al largo della Libia, ci sono donne e bambini

Tav - Salvini : «No Cinquestelle è contro il buonsenso». Gli attivisti annunciano mobilitazione : Matteo Salvini torna a parlare della Tav e lancia l'ennesima frecciata al M5S: il loro "no" è «contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli - la Lega di Matteo Salvini sfiora il 36%. Cinque stelle inchiodati al 17 - 4 : Lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio appare "irrisolvibile" eppure il governo tiene e "le reazioni degli elettori paiono andare in diversa direzione: gli indici di gradimento, in forte calo tre settimane fa, sono ritornati ai livelli di inizio giugno", scrive Nando Pagnoncelli illustrando i

Matteo Salvini torna all’attacco : “Cinque Stelle e Pd? Già al governo insieme - per ora a Bruxelles” : Il ministro dell'Interno attacca nuovamente l'allineamento dell'alleato di governo con l'asse Pd-Forza Italia nel sostegno alla nomina di Ursula von der Leyen come nuova presidente della Commissione Ue. "Lo chiedano agli italiani cosa ne pensano di un governo, un'alleanza Pd-M5s e Forza Italia", ha commentato Salvini.Continua a leggere

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Bruxelles - Salvini durissimo contro i Cinquestelle : 'Hanno votato con Merkel e Macron' : La tedesca Ursula von der Leyen, già ministro nel governo guidato da Angela Merkel, è stata eletta in serata presidente della Commissione europea. La seduta plenaria dei deputati del Parlamento europeo le ha conferito la fiducia con 383 voti favorevoli, poco più dei 374 necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Contrari 327 eurodeputati, astenuti 22, una scheda bianca. Hanno votato 733 eurodeputati. Sono da considerarsi decisivi per la sua ...

PiazzaPulita - rinnovo-monstre per Corrado Formigli con La7 : altri cinque anni per convincere Salvini? : Urbano Cairo, ai palinsesti di La7, ha annunciato un contratto mega con Corrado Formigli. "Sarà un volto de La7 fino al 2025", ha detto il patron. In pratica, ha firmato per PiazzaPulita per altri quattro anni, tantissimo. L'annuncio è stato fatto oggi - mercoledì 10 luglio - a Milano nel corso dell

Il braccio di ferro tra Salvini e i Cinque Stelle sulla flat tax : Palazzo Chigi tira il freno alla corsa di Matteo Salvini verso un varo in tempi rapidi della flat tax. "Legittimo che Salvini, da capo politico della Lega, voglia incontrare le parti sociali. La manovra economica, ovviamente, si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti" sottolineano fonti della presidenza del Consiglio, dopo che il vicepremier aveva annunciato ...

Lega-Cinque Stelle - strappo su Ilva e Autostrade I sospetti di Salvini sulla assenza dell’alleato : Di Maio: «Su Autostrade useremo il pugno duro». Salvini sospetta che il leader dei 5 Stelle non abbia partecipato al Cdm per evitare di votare il disegno di legge sul bilancio

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

I Giochi del Lombardo-VenetoE i cinque cerchi olimpici di Salvini : Ormai il Capitano non ha più bisogno di commentare, di auto-incensarsi, ci pensano i suoi sottoposti, che siano governatori o sottosegretari, ma è evidente che il Condottiero Solitario della Lega d’Italia, ormai non ha più argini, ormai deve solo decidere cosa andare a prendere agli avversari sgomenti. Segui su affaritaliani.it