Salvini | “Domani in Senato per decreto sicurezza bis Di Battista? Potrei mandarlo a ca…”

Salvini : “Domani sarò al Senato - vedremo se avremo i numeri”. E su Di Battista : “Stasera potrei mandarlo a ca…” : “Stasera a Colico potrei mandare a cagare Di Battista“. “Domani sarò in Senato“. L’ultima giornata in Romagna di Matteo Salvini si chiude con un annuncio e un nuovo capitolo della polemica con l’esponente dei 5 Stelle. Il tutto a poche ore dall’inizio di una settimana fondamentale per la tenuta del governo gialloverde. In questo senso va interpretata la presenza del leader leghista nella capitale nel ...