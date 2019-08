Salvini al Papeete paragonato a Moro | Fusaro risponde a critiche | ' Come Togliatti e Renzi'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Da qualche ora gira in Rete una foto che, divisa in due, contrappone due immagini: quelle di Aldoe Matteoal mare. L'obiettivo di chi la sta condividendo è, in un certo senso, segnare le differenze di chi vive le proprie vacanze in spiaggia in maniera compita, nel caso dell'esponente della Democrazia Cristiana, e chi, invece,l'attuale Ministro dell'Interno avrebbe scelto di frequentare il, noto locale della movida romagnola. Quasi un peccato che, per una parte dell'opinione pubblica, uno che riveste il ruolo del leader leghista non dovrebbe concedersi. Sul tema è intervenuto Diegoche non ha preso le difese del Ministro, ma ha volutore allasocialla differenza tra le due immagini rappresenti un segno del tempo che passa nelle abitudini e che oggi può tranquillamente essere considerata bipartisan. Un concetto espresso anche ...

repubblica : Salvini fa il Dj in consolle e le cubiste ballano l'inno di Mameli al Papeete - pietroraffa : #Salvini:'Stiamo tornando un Paese serio'. Lo dice un Ministro dell'Interno che: - organizza le conferenze stamp… - rubio_chef : Non deve morire lui come dice la “zingaraccia”... dove farlo voi, ma senza clamore: andandovene come i #Lemmings in… -