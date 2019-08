Russiagate | Salvini snobba giornalista di Report che lo accusa | ‘Lei ha mentito’

Russiagate - la Boschi attacca Salvini : ‘Il capitano coraggioso ha paura della verità’ : Maria Elena Boschi riaccende lo scontro con Matteo Salvini sul cosiddetto Russiagate. Ospite de "L’Aria Che Tira Estate" su La7, l’esponente renziana del Pd è partita subito all’attacco del Ministro dell’Interno, colpevole a suo dire di non avere avuto finora il coraggio di dire nemmeno una parola sull’inchiesta della procura di Milano sulla presunta corruzione che vede coinvolti uomini a lui molto vicini come Gianluca Savoini. La Boschi è un ...

Russiagate - Conte : Savoini a Mosca con Salvini - dal suo ministero no informazioni | M5s esce per protesta : "Non toccava al premier" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Russiagate - Conte : «Savoini a Mosca con Salvini». M5S fuori dall’Aula per protesta contro la Tav : «Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo....

Russiagate - Conte farà l'equilibrista in Senato. Salvini si costruisce l'exit strategy dall'Aula : Il discorso è stato limato al dettaglio. Giuseppe Conte si è chiuso nel suo studio ed è come se fosse tornato alla sua vecchia professione di professore e avvocato. Centellinando le parole, scegliendo sfumature, cesellando i periodi. Anche se Matteo Salvini non sarà al Senato ad ascoltarlo. Anche se il ministro dell’Interno ha costruito un’exit strategy, comunicando in serata che presiederà alle 16 ...

Russiagate Lega - 'cena segreta' tra Salvini e Savoini a Mosca il giorno prima del Metropol : Da diversi giorni si sta parlando molto del Russiagate italiano, ovvero sia dei presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Lo scandalo è nato a seguito di un'inchiesta della nota testata statunitense 'Buzzfeed News' che ha reso pubblico un 'audio segreto' della conversazione tra personalità russe e italiane avvenuta all'Hotel Metropol di Mosca. Entrando nei dettagli, l'uomo al centro delle polemiche è l'ex portavoce di Salvini nonché fondatore ...

Russiagate - Matteo Salvini a cena con Gianluca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

Russiagate - protesta del PD alla Camera contro Salvini : Il caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega ha scatenato il caos alla Camera. Pd, Leu e + Europa hanno chiesto che il vice premier Matteo Salvini riferisca in aula, ma il Ministro dell'Interno chiude ad un dibattito ampio orientato invece a rispondere solo al question time. "È un fatto di una gravità inaudita" dice dal Pd Delrio ed intanto il presidente della Camera Fico invierà una lettera al Ministro per i rapporti con il parlamento ...

Governo spaccato - Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate : Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di...

Russiagate/ Sapelli : Salvini è la pedina di un attacco all'Eni : Il RUSSIAGATE è un'operazione politica come quella della vecchia Tangentopoli '92-94: cambiano i registi, ma lo scopo è lo stesso

Matteo Salvini non riferisce in aula sul Russiagate - la rivolta Pd : occupa a commissione "stile Sea Watch" : rivolta Pd in Parlamento. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha comunicato la sua disponibilità a tenere un'informativa alla Camera sul caso Russiagate, come richiesto da dem, Leu e +Europa. È il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il grillino Riccardo Fraccaro, a comunicare ai colle

Russiagate - Salvini in Parlamento? Fico : 'E' la strada più giusta' : Roberto Fico, sulla questione dei presunti fondi alla Lega di provenienza russa, si posiziona sulla stessa lunghezza d'onda del Pd. Le sue sono dichiarazioni che, ancora una volta e per qualcuno, acuiscono il sospetto che il Presidente della Camera dei Deputati, appartenga all'ala grillina che peggio digerisce la coesistenza nella maggioranza con il Carroccio. Non si tratta tra l'altro di una novità, considerato che più volte l'esponente del ...

Russiagate - Letta attacca Salvini : 'Ha detto una cosa falsa - ora solo dimissioni' : Continuano ad annidarsi diverse opinioni attorno alla questione sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Si accoda alla lunga fila di politici che hanno manifestato critiche particolarmente dure sulla questione anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta. Il suo è naturalmente un punto di vista di parte, considerata la sua militanza nel Partito Democratico, ma che suona come un'accusa importante nei confronti del Ministro dell'Interno ...

Russiagate - Savoini dettava agenda di Salvini su whatsapp : Si chiama "Salvini in Russia", la chat che sarebbe stata creata l'8 dicembre 2014 in una delle prime trasferte moscovite del segretario dell'allora Lega Nord. L'unico amministratore del gruppo, secondo una ricostruzione del quotidiano La Repubblica, sarebbe Gianluca Savoini, che avrebbe utilizzato whatsapp per informare su spostamenti e conferenze stampa di Salvini durante i viaggi in Russia del 2014 e del 2018. Per il quotidiano, si tratta di ...

Russiagate - il Giornale ipotizza una regia occulta per colpire Salvini e la Lega : La vicenda della presunta trattativa tra Gianluca Savoini, dirigente dell'associazione Lombardia-Russia, e fantomatici emissari russi è stata analizzata con cura da Gian Micalessin, storico inviato di guerra e firma di punta de Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Secondo la penna di Via Negri, troppe sarebbero le stranezze su come sia venuta alla ribalta la oramai nota intercettazione audio di una trattativa volta, in ...