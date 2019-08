Roma | nuova illuminazione per Castel Sant' Angelo

Ire Roma : nuova tecnica robot su metastasi linfonodi retrofaringei : Roma – Per la prima volta in Italia, la Chirurgia cervico facciale dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, diretta da Raul Pellini, ha messo a punto una nuova tecnica di asportazione di linfonodi retrofaringei grazie all’utilizzo del robot DaVinci con un accesso dal cavo orale. L’equipe utilizza il sistema robotico da circa 10 anni e vanta una delle maggiori casistiche, sebbene i pazienti oncologici che ne ...

Con accordo comune-Figc nasce a Roma la nuova casa delle nazionali : nasce la nuova "casa delle nazionali" della Federcalcio. La Giunta Capitolina ha approvato il protocollo di intesa tra Roma Capitale

De Rossi sbarca in Argentina - inizia una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma [VIDEO] : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

Tanti auguri a…Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma compie 36 anni : nuova avventura con il Boca : Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di ...

Roma. Una nuova area pedonale nel quartiere Flaminio : Piazza Perin del Vaga, un luogo di grande valore storico e urbanistico del quartiere Flaminio, ha cambiato volto in pochi

Le notizie del giorno – Triangolo amoroso alla Roma - la nuova maglia della Samp - il siparietto Gomez-Petagna : Triangolo amoroso alla Roma – Clamoroso episodio che si è verificato in casa Roma e che non riguardano il campo ma questioni di gossip che comunque sono sempre molto seguite dagli appassionati: due calciatori giallorossi fidanzati con la stessa ragazza. I protagonisti in questione sono Salvatore Pezzella, calciatore della Roma Primavera classe 2000, e Mirko Antonucci sempre del club giallorosso hanno dato vita ad un vero e proprio ...

Higuain Juventus - non solo Roma e West Ham : nuova clamorosa ipotesi : Higuain Juventus – ?Il futuro di ?Gonzalo Higuain è ancora enigmatico. L’attaccante argentino, reduce da un’annata complicata in cui non è riuscito a brillare né al ?Milan né al Chelsea, ha iniziato la preparazione estiva con la ?Juventus, club proprietario del suo cartellino. Ma la sua permanenza a Torino appare alquanto difficile, poiché l’ex ?Napoli non sembra rientrare nei piani della […] More

Roma - ESPLODE AUTOBUS ATAC/ Video - fuoco sulla Appia Nuova : panico in via Cantù : ESPLODE AUTOBUS ATAC della linea 671 sulla via Appia Nuova a ROMA: panico tra i passeggeri, intervento coraggioso del conducente. Il Video.

Roma - esplode bus della linea 671 : panico tra i passeggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Romagna : Milano Marittima torna come nuova dopo la tempesta : Poco più di 12 ore fa vi parlavamo della spaventosa tempesta abbattutasi sul litorale romagnolo di Cervia, specie nell'area di Milano Marittima. L'incredibile coincidenza degli eventi ha voluto che...

Casting Amici 19 : a Roma il 17 luglio con Giordana Angi per la nuova edizione : Proseguono i Casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione. Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i Casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra ...