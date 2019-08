Rimini Rimini Un anno dopo film stasera in tv 4 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Danni e feriti a Bologna - a Rimini raffiche di vento a 100 km orari - tromba d'aria a Senigallia : Pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e rami. Paura a Senigallia con i turisti costretti a fuggire dalla spiaggia

Come denunciare i cRimini ambientali e i trafficanti di specie protette con un’app : (foto: Getty Images) I crimini ambientali non vanno in vacanza. Se perciò avete scelto di godervi l’estate in qualche paese esotico, sappiate che potrebbe capitarvi di essere testimoni, o persino complici involontari, del traffico di specie selvatiche. È difficile che possiate sorprendere un bracconiere in azione, ma qualcuno potrebbe cercare di vendervi un monile in avorio o una conchiglia protetta dalle leggi internazionali. Potreste persino ...

Violento temporale in Romagna : il vento porta devastazione fra Rimini e Riccione [FOTO E VIDEO] : L'intenso fronte temporalesco che ha colpito il ferrarese nel pomeriggio (guarda qui l'articolo) ha continuato la sua avanzata raggiungendo negli ultimi minuti la zona di Rimini e tutto il litorale...

Rimini - divieto di balneazione 2019 revocato in 17 zone del litorale : Rimini, divieto di balneazione 2019 revocato in 17 zone del litorale L’Arpae ha reso noto che i livelli di escherichia coli sono tornati sotto la soglia consentita. Si torna in acqua in alcuni lidi di Comacchio, San Mauro Pascoli, Cesenatico, Rimini, Riccione e Cattolica. Ancora in sospeso alcuni lidi: via libera previsto per ...

Escherichia coli a Rimini - i valori tornano nella norma : Escherichia coli a Rimini, i valori tornano nella norma L’annuncio dell’assessore all’Ambiente: “La carica batterica è tornata nella norma. Domani saranno pronti i risultati definitivi e la balneazione sarà ripristinata” Parole chiave: Rimini ...

Rimini - si suicida lanciandosi da ruota panoramica/ Volo di 55 metri : morto sul colpo : Rimini, si suicida lanciandosi nudo da ruota panoramica: Volo di 55 metri, 50enne morto sul colpo. Orrore tra turisti al porto.

Suicidio choc a Rimini : sale su ruota panoramica e poi si lancia nel vuoto : Pina Francone Un ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dalla cabina dal punto più alto della ruota, da un'altezza di 55 metri Suicidio choc a Rimini, dove un ragazzo si è suicidato lanciandosi dalla ruota panoramica. Il giovane è saluto sulla cabina numero 15 dell’attrazione turistica e ha aspettato di arrivare al punto più alto, a 55 metri di altezza: è stato a questo punto che si è spogliato dei vestiti e si è lanciato nel vuoto, ...

Rimini - scade oggi il divieto di balneazione : livelli di escherichia coli nella norma : A Rimini, Riccione e Cattolica oggi si può tornare a fare il bagno: dopo il divieto lanciato nei giorni scorsi per livelli di escherichia coli elevati nelle acque del mare della Riviera Romagnola, nuove analisi hanno dimostrato che la carica batterica è scesa ai livelli consentiti. Ma la polemica tra albergatori e bagnini da un lato e Arpae dall'altro continua.Continua a leggere

Motogp : su San Marino e Riviera Rimini indotto economico di oltre 62 mln : Rimini, 31 lug. (Labitalia) - Effetto Motogp su San Marino e Riviera di Rimini: l’evento ha gene[...]

Mare Rimini - verso la revoca dei divieti di balneazione : “I parametri rilevati nel campione di controllo effettuato ieri mattina presentano esiti intermedi tutti positivi. Si attende domani il completamento della procedura di analisi e, verosimilmente, tutti i divieti di balneazione saranno revocati“. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, interpellata dall’Agi sul divieto di balneazione temporaneo scattato ieri su alcuni punti del ...

Escherichia Coli a Rimini : cos’è - sintomi contagio e cause. Cosa fare : Escherichia Coli a Rimini: cos’è, sintomi contagio e cause. Cosa fare Problemi sulla riviera adriatica, dopo che in 18 aree è stato imposto il divieto di balneazione a causa dello sforamento dei parametri di legge di Escherichia Coli ed Enterococchi, come riferisce l’Ansa. I punti interessati sono Rimini (la zona più colpita con 13 punti del suo litorale, comprese Riccione e Cattolica), il Cesenate (3, Cesanatico, San Mauro e Savignano) ...

Rimini - divieto di balneazione : scoppia la rivolta dei bagnini : Sulla Riviera Romagnola è scattato il divieto temporaneo di balneazione. I prelievi Arpae hanno evidenziato uno sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. Ma secondo gli operatori di settore il mare è pulito ed il provvedimento - che inevitabilmente danneggia la stagione - sarebbe ingiusto. Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud, ha denunciato che il campionamento è stato effettuato lunedì ...

Rimini - a 79 anni tenta di avvelenare il compagno 83enne con piccole dosi di veleno per topi : Nella provincia di Rimini una donna di settantanove anni, già vedova per due volte, ha confessato di aver tentato di uccidere il compagno ottantatreenne con il veleno per topi. Somministrava piccole dosi giornaliere per non destare sospetti, nella minestra o direttamente in bocca all'uomo. Ha raccontato di averlo fatto per soldi.