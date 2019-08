Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Laitaliano promossa dal Governo ha messo al centro del sistema la societàe Salute, che da un mese e mezzo è diretta, in qualità di presidente e amministratore delegato, da, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzettatrattando diversi temi legati ai cambiamenti che saranno messi in atto nei prossimi mesi.parte da un dato per spiegare un punto cruciale dellaè un Paese che, e ne, visto che è stabilmente fra i primi dieci al mondo, mapraticaiva siamo ventiquattresimi su 28 nazioni censite in Europa. Siamo, possiamo crescere. L’obiettivo die Salute sarà soprattutto rivolto allodi base, come vuole lo spirito dellavoluta dal Governo. Ma tutto questo vuole produrre un meccanismo virtuoso di cui beneficeranno tutti. Un’operazione win ...

OA_Sport : Riforma dello sport, Rocco Sabelli: “L’Italia vince tante medaglie, ma è indietro nella pratica sportiva. Bisogna r… - PasquaHip : 04/08/2019 - La concretezza si è fatta legge dello Stato, la riforma della PA può attendere - PaolaAFerrucci : RT @assovighenzi: 04/08/2019 - La concretezza si è fatta legge dello Stato, la riforma della PA può attendere -