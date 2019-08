Rarissimo ritrovamento nel mare di Reggio Calabria | una specie tropicale aliena nel mar

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Costa Jonica della Provincia di, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi se per caso sia urticante. Si interpella l’esperto. Il prof. Salvatore Giacobbe, biologo marino e affezionato frequentatore deldi Annà, fa notare come l’animale sia molto simile a un mollusco marino, detto “lumacone tartaruga” (nome scientifico Pleurobranchus testudinarius) che in queste zone è facile incontrare in acqua bassa, in tarda estate. Simile, ma non identico. Un esame più accurato rivelerà che si tratta, con tutta probabilità, di ...